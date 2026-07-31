Un quinteto liderado por Pedro Casis repasará la obra de Miles Davis

El trompetista Pedro Casis presentará este sábado 1 de agosto a las 21 el espectáculo musical "Miles x 100" en el subsuelo de la Galería Flamingo, espacio ubicado en San Martín 902 de la capital provincial. La velada estará protagonizada por una formación de quinteto integrada por Casis en trompeta, Bruno Rosado en saxo, Pablo De Luca en guitarra, Luli Molinas en contrabajo y José Viggiano en batería.

La propuesta busca conmemorar el centenario del nacimiento de Miles Davis mediante la interpretación en vivo de las composiciones más significativas de su etapa clásica, recorriendo la obra de uno de los compositores más influyentes en la historia del jazz y acercando su legado al público local.

Miles Davis, figura mundial referente del jazz.

Durante el concierto, el ensamble abordará los arreglos y sonoridades que caracterizaron la producción discográfica de Davis a mediados del siglo pasado y ofrecerá una relectura de las piezas que sentaron las bases del jazz moderno.

El liderazgo del proyecto está a cargo de Pedro Casis, un instrumentista y pedagogo de amplia trayectoria en la región litoraleña. Formado en trompeta, composición y arreglos bajo la guía de docentes de la Argentina, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros países europeos, Casis desarrolló una extensa labor profesional que incluye su desempeño como solista de trompeta en la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, miembro fundador de la Banda Sinfónica Municipal de esa misma ciudad y director de la Santa Fe Jazz Ensamble.

Además, cuenta con antecedentes como titular de la cátedra de trompeta en la Escuela Provincial de Música de Santa Fe, actividad docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la dirección artística de iniciativas como el Festival de Jazz de Santa Fe, el colectivo Encuentro de Bronces y la NEA Big Band.

Las entradas se encuentran disponibles en Eventbrite o solicitándola al 343 4808780.