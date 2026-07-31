Un taller de danza fusión orientado a la improvisación y la expresión corporal

El taller estará a cargo de la bailarina Estefanía Arcany.

La bailarina y docente Estefanía Arcany llevará a cabo la coordinación del taller de danza fusión titulado "Creación en Movimiento", los días martes en el horario de 15 a 16 en el espacio cultural Gato Negro, ubicado en calle Tucumán 355 de Paraná. La propuesta se desarrollará mediante encuentros semanales e integrarán diversas disciplinas del movimiento, la improvisación y la libre interpretación expresiva.

La iniciativa busca brindar un espacio de formación artística orientado a la exploración corporal y el lenguaje gestual, cómo una forma de vincularse con la danza sin la necesidad de contar con conocimientos previos en el campo de las artes escénicas.

Durante el cursado del taller se abordarán contenidos relacionados con ritmos y estilos de danza de distintas partes del mundo, el análisis de obras musicales y el abordaje en expresiones sociales, históricas y culturales que atraviesan al cuerpo en movimiento.

La metodología de trabajo tomará a la improvisación como una herramienta fundamental para desarrollar la comunicación no verbal, el uso del espacio y las posibilidades dinámicas entre la movilidad y la quietud.

Por consultas o inscripción, comunicarse al 343 5320845.