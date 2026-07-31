Zambayonny vuelve a Paraná con un espectáculo que combina música, humor y relatos

El cantautor y escritor Zambayonny regresará a Paraná con una propuesta que trasciende el formato tradicional del recital. El artista se presentará el jueves 14 de agosto, a las 21, en Yamandú Audio Club, en Laurencena 375, donde ofrecerá un espectáculo en el que las canciones se mezclan con historias, humor y reflexiones sobre la vida cotidiana.

Con una trayectoria de más de veinte años, Zambayonny construyó un estilo propio dentro de la canción de autor argentina. Sus composiciones, atravesadas por la ironía, la sensibilidad y una mirada aguda sobre los vínculos humanos, le permitieron consolidar un público fiel que también siguió su faceta como escritor.

En su regreso a la capital entrerriana, el músico recorrerá algunas de las obras más representativas de su repertorio e incluirá canciones de sus trabajos más recientes. La propuesta se desarrollará en un formato íntimo, pensado para favorecer la cercanía con el público y convertir cada presentación en un espacio de intercambio donde la música y la palabra tienen el mismo protagonismo.

Lejos de limitarse a un concierto convencional, cada show de Zambayonny se construye a partir de un diálogo permanente entre canciones, anécdotas, relatos y observaciones cargadas de humor. Esa combinación, que caracteriza su carrera desde hace años, da lugar a una experiencia donde la emoción y la risa conviven de manera natural.

Con esa impronta, el artista volverá a encontrarse con el público paranaense en una noche que promete recorrer distintas emociones a través de un espectáculo que combina literatura, música y reflexión.

Entradas

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets.com y también pueden adquirirse de manera presencial en Flamingo Bar.