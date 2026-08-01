"Emboscada" volvió a convocar a una multitud en Paraná y reafirmó el interés por la producción entrerriana

El interés que despierta la película "Emboscada" en Paraná volvió a quedar en evidencia esta semana. La respuesta del público en la primera proyección gratuita, realizada el jueves en el cine Las Tipas del Shopping Paso del Paraná, fue tan amplia que al día siguiente se programó una segunda función, también con entrada libre y gratuita. En ambas jornadas, la convocatoria confirmó que el vínculo entre la ciudad y una película filmada íntegramente en Entre Ríos sigue tan vigente como desde su estreno.

La función del jueves contó con la presencia de Roly Serrano, uno de los protagonistas del largometraje. El actor llegó a Paraná en el marco de la gira de la obra Yepeto —que el viernes se presentó en Santa Fe y este sábado, a las 21, subirá al escenario de La Vieja Usina— y aprovechó su paso por la ciudad para acompañar la proyección especial de la película.

Antes del comienzo de la función, Serrano saludó a quienes se acercaron al complejo cinematográfico, atendió a la prensa y accedió, con la cordialidad que lo caracteriza, a fotografiarse con las numerosas personas que esperaban para conocerlo. Ya dentro de la sala, fue recibido con un prolongado aplauso.

La convocatoria del jueves superó las expectativas y llevó a organizar una nueva función gratuita al día siguiente. El viernes, otra vez con ingreso por orden de llegada, el cine volvió a reunir a una importante cantidad de espectadores, una respuesta que reafirmó el interés que la producción continúa despertando entre los paranaenses.

La visita también quedó reflejada en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, Serrano compartió imágenes de su paso por Paraná, entre ellas fotografías junto al director Mauro Bedendo e integrantes del elenco de Emboscada.

La relación entre la película y Paraná comenzó mucho antes de estas dos funciones. Emboscada tuvo su estreno en 2025 durante el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), en una presentación multitudinaria, que colmó la sala y dejó a numerosos espectadores sin poder ingresar. Aquella noche estuvieron presentes Osvaldo Laport, Roly Serrano y gran parte del elenco, junto al director Mauro Bedendo y el equipo de producción, que acompañaron el lanzamiento de un film realizadp íntegramente en escenarios entrerrianos.

El 5 de mayo, el largometraje volvió a proyectarse en la ciudad, esta vez en el Teatro Municipal 3 de Febrero, también con entrada libre y gratuita. Aquella convocatoria, al igual que las dos funciones realizadas esta semana en el Shopping Paso del Paraná, volvió a poner de manifiesto el lugar que Emboscada se ganó entre el público local. No se trata solamente de una película rodada en Entre Ríos: para muchos paranaenses es una historia en la que reconocen sus paisajes, sus actores y una parte de su identidad, y eso explica que, cada vez que regresa a la pantalla, la respuesta vuelva a ser la misma.