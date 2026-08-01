Los Talleres Culturales Municipales presentan una muestra abierta a la comunidad

La muestra se realizará el lunes 3 de agosto a las 18, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Se realizará el lunes 3 de agosto a las 18, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). La actividad reunirá producciones realizadas por participantes de distintos espacios de formación artística y cultural. La entrada será libre y gratuita.

Permitirá compartir con la comunidad las producciones realizadas por más de 60 estudiantes que participan de los talleres de Fotografía, Danzas Folclóricas, Percusión, Historieta y Humor Gráfico y Canto Colectivo. Las propuestas se desarrollaron en distintos espacios culturales de la ciudad: el Museo de la Ciudad, el Museo Puerto de la Memoria, el SUM Sueño Cumplido y la Escuela Municipal de Danza, promoviendo el acceso a la formación artística en diferentes puntos de Paraná.

Participarán los talleres de Fotografía y de Historieta y Humor Gráfico, desarrollados en el Museo de la Ciudad, a cargo de Sofía Kindel y Gustavo Bolzán; Danzas Folclóricas, que tuvo lugar en el SUM Sueño Cumplido, coordinado por Soledad Ramírez; Percusión, desarrollado en el Museo Puerto de la Memoria, a cargo de Gabriel Martínez; y Canto Colectivo, que se dicta en la Escuela Municipal de Danza, coordinado por Florencia Di Stefano.

La muestra forma parte de las acciones que impulsa la Municipalidad de Paraná para fortalecer el acceso a la cultura y visibilizar el trabajo que se desarrolla en los Talleres Culturales Municipales, generando espacios de encuentro entre quienes participan de las propuestas y la comunidad.