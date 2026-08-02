Con Roly Serrano, "Yepeto" conmovió al público y reivindicó el poder de la literatura

La función empezó antes de tiempo este sábado por la noche en Paraná. Cuando el público entraba a la sala de La Vieja Usina, Roly Serrano ya estaba en escena. Sentado frente a una mesa, con una taza de café, esperaba en silencio. Esa imagen alcanzaba para romper la distancia habitual entre el escenario y la platea y, sin que nadie lo anunciara, la historia ya estaba en marcha.

A partir de ahí, Yepeto hizo lo que viene haciendo desde hace más de tres décadas: poner frente a frente dos maneras opuestas de mirar el mundo.

Antonio, el profesor de Literatura al que interpreta Serrano, vive rodeado de libros, poemas y música. Se enamora de una alumna de 20 años y termina enfrentado con el novio de la joven, un muchacho que no entiende de autores ni de metáforas. Corre, entrena, habla sin vueltas. Entre los dos aparece una discusión que va mucho más allá de un conflicto amoroso.

Durante la obra, el profesor va poblando la escena con nombres que forman parte de su universo. Prévert, Balzac, Flaubert, Antonio Machado, Neruda, Bach. Los cita como quien conversa de viejos amigos. Del otro lado, esas referencias chocan una y otra vez contra la incredulidad del personaje de Demian Bello.

Serrano conoce el texto y se mueve con absoluta comodidad dentro de él. No necesita levantar la voz para sostener la atención de la sala. Hay momentos en los que alcanza con una pausa o una mirada para modificar el clima. Luisina Arito encuentra un lugar propio dentro de ese duelo masculino y evita que su personaje quede reducido a una excusa dramática. Bello, por su parte, construye un joven impulsivo, directo y creíble, que nunca cae en la caricatura.

Desde la platea nadie rompía los silencios y las ironías arrancaban risas espontáneas. El reconocimiento llegó al final, con el público de pie y un aplauso prolongado para el elenco.

Roly Serrano, junto a Demian Bello y Luisina Arito.

Con los tres actores todavía sobre el escenario, Serrano habló de la obra de Roberto "Tito" Cossa. Dijo que sigue considerándola una de las mejores que le tocó interpretar porque obliga al actor a atravesar emociones muy distintas. También agradeció el silencio respetuoso con el que el público acompañó la función y dejó un mensaje antes de despedirse: "Miren actores, traten de compartir momentos, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Vivan lindo y hasta siempre. Gracias".

Ya fuera del escenario, en diálogo con ANÁLISIS, el actor volvió a referirse a la noche que acababa de vivir en Paraná. "El público me pareció maravilloso", resumió. También se detuvo en el lugar que recibió la obra: "La Vieja Usina me pareció muy teatral, muy especial. Que la ciudad haya recuperado un espacio para la cultura me parece extraordinario. Lo disfruté muchísimo".

No fue una función más dentro de la gira. Serrano regresó a una ciudad con la que fortaleció un vínculo durante el rodaje de Emboscada y volvió a encontrarse con un público que, una vez más, lo despidió de pie.