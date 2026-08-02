La Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto de música brasileña junto al guitarrista Eduardo Isaac

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER) volverá a presentarse en Paraná el próximo sábado 8 de agosto con un programa dedicado a algunas de las obras más representativas del sinfonismo brasileño. El concierto comenzará a las 20, en el Salón de Actos de la Escuela Normal (Corrientes y Urquiza), con entrada libre y gratuita. El ingreso será por orden de llegada.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), en adhesión al 155° aniversario de la Escuela Normal.

Bajo la dirección de su director artístico, Luis Gorelik, la orquesta presentará un repertorio centrado en dos de los compositores más importantes de la música académica brasileña: Heitor Villa-Lobos y Mozart Camargo Guarnieri.

Como invitado especial participará el reconocido guitarrista Eduardo Isaac, una de las figuras más destacadas de la música clásica argentina, quien interpretará el Concierto para guitarra y orquesta de Villa-Lobos. El programa se completará con el Preludio de las Bachianas Brasileiras N.º 4, también del célebre compositor brasileño, y el Concierto para percusión y cuerdas, de Mozart Camargo Guarnieri.

Además, como obra fuera de programa, la OSER interpretará el Rondó del Quinteto para cuerdas en do menor de Franz Schubert, en una versión para orquesta de cuerdas realizada por el propio Luis Gorelik.

Un guitarrista de trayectoria internacional

Eduardo Isaac llega a Paraná con una extensa carrera desarrollada en los principales escenarios del mundo. En 1999 recibió el Premio Konex como una de las personalidades destacadas de la música clásica argentina y, dos décadas después, obtuvo el Konex de Platino 2019 como uno de los veinte músicos más relevantes de la disciplina en la última década.

En 2025 fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la UADER, reconocimiento que se sumó a una trayectoria construida a partir de importantes premios internacionales, más de una veintena de discos editados y presentaciones junto a prestigiosas orquestas y directores de Europa, América y Asia.

A lo largo de su carrera obtuvo primeros premios en los concursos internacionales Fundación Guerrero (Madrid), Andrés Segovia (Palma de Mallorca) y Reina Fabiola (Bélgica). También desarrolló una intensa actividad docente en universidades argentinas y brindó clases magistrales en una veintena de países.

Un referente del nacionalismo musical brasileño

El programa incluirá una obra de Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993), considerado, junto con Heitor Villa-Lobos, uno de los grandes exponentes del nacionalismo musical brasileño.

Su producción se caracterizó por integrar ritmos y melodías del folclore de Brasil con las formas tradicionales de la música académica occidental. A lo largo de su carrera compuso siete sinfonías, seis conciertos para piano, óperas, música de cámara y numerosas obras orquestales, además de desempeñarse como director y docente, formando a varias generaciones de músicos.

El concierto se enmarca en las actividades por el 155° aniversario de la creación de la Escuela Normal de Paraná, institución que inició sus actividades en 1871 y que continúa siendo uno de los espacios educativos más emblemáticos de la ciudad.