Paraná recordará al Indio Solari con un homenaje en la casa donde pasó su infancia

El homenaje se realizará este sábado desde las 16.30, en 25 de Mayo 114 de Paraná.

La ciudad de Paraná volverá a rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del rock argentino. El próximo sábado 8 de agosto, desde las 16.30, se descubrirá una placa conmemorativa en el edificio del Correo Argentino, ubicado en 25 de Mayo 114, inmueble donde Carlos Alberto "Indio" Solari vivió durante su infancia.

La actividad se realizará en el marco de la ordenanza municipal que declaró al músico, compositor, artista visual y escritor Ciudadano Ilustre de Paraná, un reconocimiento que busca destacar el vínculo del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con la capital entrerriana.

El acto es organizado por el colectivo La Casa del Indio en Paraná, que invitó a la comunidad a participar de este encuentro destinado a poner en valor un espacio significativo en la historia personal del artista y en la memoria cultural de la ciudad.

La convocatoria llega pocas semanas después de un hecho especialmente emotivo para quienes impulsan esta iniciativa. A fines de junio, a través de sus redes sociales, el colectivo informó que la iniciativa de homenajear al Indio Solari había llegado al propio músico antes de su fallecimiento.

"Nos llena el corazón enterarnos de que supiste de este abrazo a la distancia que queríamos darte, Indio", expresaron entonces. En la publicación también agradecieron a Gastón Daus, colaborador y hombre de confianza del artista, por haber sido el nexo que permitió que ese material llegara a sus manos. "Aunque hoy cruzaste la frontera de lo visible, tenemos el consuelo eterno de que tu alma llegó a rozar nuestro homenaje. Un sueño cumplido para nuestro colectivo", señalaron.

El descubrimiento de la placa buscará transformar ese recuerdo en un gesto permanente. La intervención identificará el edificio donde transcurrieron los primeros años de vida del artista paranaense y sumará un nuevo sitio de valor simbólico para la historia cultural de la capital provincial.

Desde la organización remarcaron que la actividad será abierta a toda la comunidad e invitaron a vecinos, seguidores de la obra del Indio Solari y público en general a acompañar este homenaje, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto a las 16.30 en el edificio del Correo Argentino, sobre calle 25 de Mayo 114.