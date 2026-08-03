"Bajo terapia" se despide del público paranaense con una última función en el Teatro 3 de Febrero

"Bajo Terapia" tendrá una última función este jueves a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero.

Después de más de veinte funciones con localidades agotadas, Bajo terapia tendrá su despedida definitiva de los escenarios paranaenses. La comedia escrita por Matías Del Federico volverá a presentarse el próximo jueves 6 de agosto, a las 20.30, en el Teatro 3 de Febrero, en lo que será el cierre de un recorrido que logró consolidarse como uno de los mayores éxitos teatrales independientes de los últimos años en la ciudad.

La versión realizada por Arteatro, con dirección de Juan Carlos Gallego, encontró una respuesta sostenida del público desde su estreno y convirtió cada presentación en una sala colmada. Esa continuidad llevó a extender la temporada hasta llegar a esta función final.

Reconocida con el Primer Premio Iberoamericano de Comedia, la obra parte de una situación tan sencilla como inesperada. Tres parejas llegan a una terapia grupal convencidas de que serán recibidas por la psicóloga, pero descubren que la profesional no asistirá. En su lugar, deberán seguir una serie de consignas que quedaron preparadas en sobres. Lo que comienza como un ejercicio terapéutico pronto se transforma en un espacio donde afloran secretos, tensiones, reproches y situaciones tan incómodas como divertidas.

Con humor, ironía y cambios permanentes de tono, el texto propone una mirada sobre la vida en pareja, los conflictos cotidianos y las dificultades para comunicarse, sin perder nunca el ritmo de la comedia.

El elenco está integrado por Lautaro Vainstub, Adolfo Meurer, Ana Laura Rebossio, Vanesa Parisi, Enzo Facendini y Gisela Martinelli. El equipo técnico se completa con Carolina Meurer en maquillaje; Natalia Aguilar en diseño gráfico y asistencia técnico-actoral; Laura Porcel de Peralta como asistente de dirección; y Juan Carlos Gallego en la dirección general.

Las entradas generales tienen un valor de 15.000 pesos y se encuentran disponibles en la boletería del Teatro 3 de Febrero. Además, la producción informó que las personas que atraviesen dificultades económicas y deseen asistir podrán solicitar una invitación sin cargo comunicándose al 343 5124717. Ese mismo número también fue habilitado para gestionar la compra de localidades por fuera de la boletería.