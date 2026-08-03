Café lúdico y juegos de mesa este sábado en Casa Madre

La agrupación Lúdicos del Litoral organizará una jornada de café y juegos de mesa modernos este sábado 8 de agosto de 11 a 14 en el espacio Casa Madre, ubicado en calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná. La propuesta se desarrollará mediante encuentros grupales donde los participantes podrán conocer e interactuar con diversos títulos de entretenimiento con el acompañamiento de la oferta gastronómica del establecimiento.

La iniciativa se impulsa con el fin de promover un ámbito de esparcimiento alternativo que fomente la integración social y el hábito del juego con otros, sin ser necesario tener conocimientos previos.

Durante el transcurso de la mañana, coordinadores del equipo de Lúdicos del Litoral orientarán a las mesas en la explicación de las reglas, las dinámicas de cada partida y el uso del material de juego disponible en el catálogo de la organización.

La modalidad de trabajo contempla mesas reservadas que garantizan la participación continua en distintas rondas de juegos a lo largo de las tres horas que dura el evento.

La actividad requiere reserva previa. El costo de la entrada fue fijado en $8.000 por persona, monto que incluye el acceso ilimitado al material lúdico y una infusión o café de cortesía servido por la casa.

Para inscribirse, comunicarse al 343 4065313.