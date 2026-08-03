El sector cultural independiente se reúne para definir líneas de acción

Este miércoles se realiza la tercera Asamblea Abierta en el espacio de calle 9 de Julio 116.

Con el objetivo de consolidar un colectivo de trabajo activo y colaborativo, gestores de los espacios culturales independientes de la ciudad y artistas emergentes llevarán a cabo la tercera edición de su Asamblea Abierta este miércoles 5 de agosto, a las 18:30, en Archicofradía Club de Arte, ubicado en la calle 9 de Julio 116.

El encuentro busca darle continuidad a las instancias de debate e intercambio que los distintos referentes del sector vienen impulsando para abordar las problemáticas actuales de la autogestión artística y fortalecer la red de contención comunitaria a nivel local.

La iniciativa forma parte de un esquema de trabajo itinerante que se viene sosteniendo con una frecuencia quincenal y que implica la rotación del punto de encuentro por diferentes sedes. Esta modalidad permite dinamizar la participación de distintos actores del ámbito cultural y dar a conocer la infraestructura y la oferta de cada uno de los recintos que integran la red local.

Durante la jornada, los participantes pondrán en común diversas propuestas para afrontar la coyuntura del sector y debatirán líneas de acción conjunta que permitan articular soluciones a las demandas comunes de estos espacios.

Las organizaciones sostienen que la interacción continua entre los gestores y los artistas resulta fundamental para mantener activos los circuitos de producción cultural.

La convocatoria permanece abierta a referentes de espacios de arte, creadores y vecinos interesados en sumarse a la discusión.