Gran Peña Comunitaria: música, danza y gastronomía para apoyar a una delegación entrerriana

El Dúo Menos Pensado, con Silvia Teijeira y Sergio Abdala, participará de la Gran Peña Comunitaria en ATE Paraná.

Con un amplio recorrido por el folclore entrerriano y un objetivo solidario, el próximo sábado 8 de agosto se realizará en Paraná una Gran Peña Comunitaria destinada a recaudar fondos para que una delegación de Cultura Viva Comunitaria pueda participar del Congreso Nacional que se desarrollará en Chepes, La Rioja.

El encuentro comenzará a las 20 en la sede de ATE Entre Ríos, ubicada en Colón 59 de Paraná, y reunirá a músicos, cantantes, bailarines y agrupaciones locales en una noche donde el folclore será el principal protagonista.

La programación incluirá las actuaciones de Hermann Corradini, Tierra Nativa, Arrabaleras, María Silva, Noe Telagorri, La Ronda Trío, Alfredo Arce y El Dúo Menos Pensado con Silvia Teijeira y Sergio Abdala. Además, la agrupación Alba Mayu ofrecerá un cuadro de danzas folklóricas.

La organización está a cargo de Cultura Viva Comunitaria Entre Ríos, con el acompañamiento de ATE Entre Ríos y Biblioteca Caminantes, quienes impulsan esta actividad con el propósito de reunir los recursos necesarios para que representantes entrerrianos puedan formar parte del encuentro nacional, un espacio de intercambio de experiencias comunitarias vinculadas al arte, la cultura y la participación social.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos e incluyen dos empanadas, un vaso de vino y una cañita con ruda de bienvenida. En puerta costarán 15.000 pesos, con los mismos beneficios. Quienes deseen obtener más información o adquirir anticipadas podrán comunicarse al 343-6211944.

Además del espectáculo artístico, la peña buscará convertirse en un espacio de encuentro comunitario donde la música, la danza y la gastronomía tradicional acompañen una causa colectiva.