Humorúsica estrenará en Paraná su nuevo homenaje a Les Luthiers

Humorúsica se presentará con "Exceso de gracias saturaadas", el 20 de agosto en el Teatro 3 de Febrero: Foto gentileza: Fiorella Romay.

Humorúsica volverá a presentarse en Paraná con un estreno. El próximo 20 de agosto, el grupo subirá al escenario del Teatro 3 de Febrero para ofrecer por primera vez Exceso de gracias saturadas, un nuevo espectáculo inspirado en el universo de Les Luthiers con el que dará inicio a una gira que recorrerá distintas ciudades entrerrianas durante agosto y septiembre.

La propuesta llega en un momento especial para la compañía paranaense, que este año cumple 15 años de trayectoria. El nuevo montaje tomará la posta de Chisterapia, el espectáculo con el que el elenco construyó un vínculo sostenido con el público y que, al igual que su sucesor, fue declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de Paraná y por el Gobierno de Entre Ríos.

El estreno en la capital entrerriana se producirá pocas semanas después de una de las experiencias más importantes en la historia del grupo. Entre el 10 y el 12 de julio, Humorúsica se presentó en la Sala Argentina del Palacio Libertad —el ex Centro Cultural Kirchner— con tres funciones consecutivas que agotaron las localidades.

En total, más de 1.500 personas asistieron a las presentaciones del elenco entrerriano, que logró llenar uno de los espacios culturales más emblemáticos del país. Para sus integrantes, la experiencia representó un reconocimiento al camino recorrido durante estos quince años.

"El público acompañó de manera magistral nuestras tres presentaciones. Fue un mimo enorme para nuestra carrera. No sólo llegamos al Palacio Libertad, sino que lo llenamos en tres oportunidades, y significó la audiencia más grande frente a la que actuamos", expresaron tras el regreso a Paraná.

Con ese impulso, Humorúsica pondrá en marcha una nueva etapa de su recorrido artístico. El estreno de Exceso de gracias saturadas marcará el comienzo de una gira provincial con la que el grupo buscará seguir acercando al público el humor, la música y el estilo inconfundible que hicieron célebres a Les Luthiers.

Las entraadas están a la venta en boletería del Teatro, en 25 de Junio 60, y en Gradatickets