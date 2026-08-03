Llega una obra de teatro musical y misterio a La Vieja Usina

La compañía artística Escénica Compañía De Artes presentará la obra teatral "El fantasma del teatro" este viernes 7 de agosto a las 21 en La Vieja Usina, espacio ubicado en calle Gregoria Matorras de San Martín 861 de la ciudad de Paraná. La función consiste en una adaptación libre de la clásica novela El fantasma de la ópera, escrita por el autor francés Gastón Leroux, que combinará sobre el escenario actuaciones teatrales, música ejecutada en directo y cuadros coreográficos a cargo de un elenco integrado por ocho artistas en escena.

La propuesta escénica busca ofrecer a la comunidad local un espectáculo de formato musical y dramático centrado en el suspenso y el romance, abordando la célebre historia del personaje que habita en las catacumbas del teatro parisino y su obsesión por impulsar la carrera de una joven cantante.

La trama se despliega en los pasillos y subterráneos de la Ópera de París, donde la presencia de un hombre de rostro oculto tras una máscara blanca genera temor entre el personal del lugar. El protagonista entabla una relación clandestina con Christine, una joven e inocente integrante del coro, para asumir la figura de un tutor musical y entonces llevarla al estrellato en los escenarios.

Las entradas tienen un valor de $25.000 y están disponibles en Passline y a través del 343 5015997.