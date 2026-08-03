Magdalena Matthey encabeza una nueva fecha del ciclo Abrazando Savia

La cantautora chilena Magdalena Matthey y las artistas locales Susana Ratcliff y Patricia Cohen llevarán adelante una jornada de formación y música en vivo este sábado 8 de agosto en el marco de una nueva edición del ciclo Abrazando Savia - Encuentro de Composición, organizado por el Colectivo Compositoras en las sedes de la Escuela de Música Profesor Constancio Carminio y la Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná, con el propósito de generar un espacio de intercambio y poner en valor la producción musical desarrollada por mujeres y disidencias tanto en el plano regional como en el latinoamericano.

La agenda de actividades comenzará en el turno mañana, a partir de las 10, en la Escuela de Música Profesor Constancio Carminio, ubicada en la calle Italia 61. En ese establecimiento se dictará el Taller de canciones: ¿Qué decimos cuando creamos?, una instancia pedagógica a cargo de Magdalena Matthey orientada a abordar los mecanismos de la creación autoral mediante el uso de melodías, textos y vivencias personales. La propuesta está pensada para cualquier persona interesada en el proceso de composición, sin que sea requisito contar con formación previa en la disciplina.

Durante la noche, la programación se trasladará a la sede de la Casa de la Cultura, situada en la intersección de Carbó y 9 de Julio, donde a las 20:30 dará inicio el espectáculo central. La velada musical comenzará con las intervenciones de Susana Ratcliff y Patricia Cohen, dos figuras de extensa trayectoria en la provincia de Entre Ríos, que ofrecerán un recorrido por sus respectivos materiales de autor, y luego dará paso a la presentación del repertorio solista que exhibirá la artista chilena.

Sobre Magdalena Matthey

Nacida en Santiago de Chile en 1971, creció en un entorno familiar atravesado por la música y la tradición oral a partir del influjo de su madre, Alicia Correa, cantora e intérprete. Tras iniciar sus estudios de Teoría Musical en la Escuela Moderna en 1992, la artista completó su formación en la especialidad de Canto Popular dentro de los cursos de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, ámbito en el que obtuvo su título a mediados de la década de 1990.

Sus primeras presentaciones públicas se dieron en 1993 junto al cantautor Eduardo Peralta en la Biblioteca Nacional de Chile, marco que impulsó su inserción en los circuitos de la canción de autor. Pocos años después, la repercusión de sus composiciones le permitió obtener la Gaviota de Plata en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar en 1995 mediante el tema María Leonor Lucía, galardón que fue seguido por distinciones internacionales en el Festival de Santa Rosa en Brasil y en el Festival OTI desarrollado en Acapulco durante 1997.

Por reservas, comunicarse al 343 4558626.