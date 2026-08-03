"Pirulo en el Aire" llegará al Teatro 3 de Febrero con una propuesta para toda la familia

"Pirulo en el aire", este domingo a las 20 en el Teatro 3 de Febrero.

En el marco de su gira 2026, Pirulo Valmaceda llegará a Paraná para presentar "Pirulo en el Aire", un espectáculo que combina humor, ventriloquía, música e improvisación. La función será este domingo 9 de agosto a las 20, en el Teatro 3 de Febrero.

La nueva propuesta marca una nueva etapa para el popular personaje creado por el ventrílocuo Mauro Villaverde, luego del recorrido nacional e internacional realizado durante 2025. En esta oportunidad, Pirulo deja de lado cualquier referencia al mundo de la aviación para adentrarse en el universo de la televisión, donde la fama, los estudios de grabación y la aparición de un nuevo personaje femenino pondrán a prueba la relación con su hermano Segundo Valmaceda.

A partir de esa premisa, la obra desarrolla una sucesión de situaciones disparatadas que combinan el humor característico de Pirulo con una mirada sobre los vínculos familiares y las consecuencias del éxito.

Junto a Mauro Villaverde estarán en escena Gerardo Coniglio y Mariano Garnero, quienes completan el elenco de un espectáculo en el que la ventriloquía es el eje de la puesta, acompañada por música en vivo e instancias de improvisación que le aportan dinamismo a cada función.

Pirulo Valmaceda se consolidó como uno de los personajes más reconocidos del humor familiar argentino y fue distinguido con tres Premios Carlos de la Gente, un reconocimiento otorgado por el público durante la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

La presentación en Paraná forma parte del recorrido que el espectáculo realiza este año por distintos escenarios del país, acercando al público una propuesta de 85 minutos pensada para disfrutar en familia.

Las entradas están a la venta en boletería del Teatro, en 25 de Junio 60 y en Plateavip