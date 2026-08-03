Roberto Mercado disertará en torno a una obra dedicada al folclore argentino

El músico mendocino Roberto Mercado presentará su libro titulado Zamba de mi esperanza, la que sabemos todos este miércoles 5 de agosto, a las 20, en la Sala Auditorio Eva Perón de la ciudad de Crespo, mediante una charla abierta donde se abordará el origen e impacto de esta obra del repertorio folclórico nacional con el objetivo de rescatar los acontecimientos históricos y las anécdotas que permitieron la consolidación de la pieza musical en la memoria colectiva del país.

La jornada propone una reconstrucción sobre el recorrido de esta famosa composición a lo largo de las décadas, indagando en los mitos urbanos, los datos contextuales y las principales versiones grabadas que terminaron por transformarla en un pilar del cancionero argentino.

A través del trabajo bibliográfico presentado, el autor busca ofrecer un panorama documentado sobre el proceso de gestación y la posterior expansión de la canción que permita comprender las razones socio-culturales que facilitaron su permanencia activa en distintas generaciones de intérpretes y oyentes.

Durante la actividad en el auditorio crespense, el público podrá participar de un intercambio con el artista para conocer de primera mano la metodología empleada en el relevamiento de fuentes y las vicisitudes del proceso que dieron forma al volumen.

Sobre Roberto Mercado

Posee una trayectoria de más de cuarenta años orientada al estudio y la difusión de las expresiones musicales regionales de la Argentina y América Latina.

Nacido en la localidad de Philipps, dentro del departamento mendocino de Junín, se formó académicamente en la Licenciatura en Música Popular de la Universidad Nacional de Cuyo y a lo largo de su carrera sumó participaciones en diversos escenarios del país y del exterior, además de impulsar iniciativas como el Encuentro Cultural Junín Cantamérica y desempeñarse durante casi dos décadas en la cobertura periodística del Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

Se debe confirmar asistencia al 343 4066875.