Se dio a conocer la programación de agosto en el Juan L. Ortiz

Se presentó la programación del Centro Cultural Juan L. Ortiz para el mes de agosto, con sede en bulevar Racedo 250. La propuesta abarcará una amplia diversidad de disciplinas artísticas que incluyen recitales de música en vivo, muestras de talleres municipales, presentaciones literarias, ferias, festivales de humor y actividades deportivas.

Las actividades darán inicio tras la reciente jornada comunitaria de la Pachamama con la Muestra de los Talleres Culturales Municipales este lunes 3 a las 18, donde se exhibirán los trabajos de fotografía, canto colectivo, percusión, historieta y danza, con entrada libre.

La grilla continuará el viernes 7 a las 20 con la presentación del libro Una garza, primera nouvelle de Soledad Escoubué que contará con la intervención de la ilustradora Eva Cabrera, música en vivo de Emilia Cersofio e invitadas especiales.

El sábado 8 se desarrollará de 14 a 19 una Feria Circular enfocada en moda sustentable, emprendimientos locales y gastronomía, seguida a las 19:30 por el recital de La Primera Ley de Newton junto a Los Equivocados de Buenos Aires y la banda Outage, con entradas generales a $6.000.

La segunda mitad del mes mantendrá un ritmo constante de espectáculos, ya que el viernes continuará la actividad de 14 a 21 con una función de comedia y música a la gorra protagonizada por Litoral Stand Up Comedy y el grupo Finola.

El sábado 15 a las 20:30 será el turno del ensamble Cuero al Viento, integrado por Martín Bustos, Mario García, Federico Sgarbanti, Gustavo Pérez y Martín Echeverría, con un repertorio de ritmos afrofolclóricos, jazz e improvisación cuyas entradas se venden por la plataforma Passline.

El sábado 22 entre las 16 y las 22 se celebrará el aniversario del ciclo La Escucha con la reproducción a ciegas del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd en la Sala Mayor, acompañado de pintura en vivo, performances y feria con acceso libre.

Hacia el cierre del mes, el centro cultural albergará el viernes 28 a partir de las 9 las instancias de los Juegos Deportivos de la Ciudad para Personas Mayores en disciplinas artísticas como cuento, teatro unipersonal, canto solista, danza tradicional, tango y pintura o dibujo.

La programación de agosto culminará el sábado 29 a las 21 con el encuentro musical "Obsession x Lo oscuro", que reunirá en el escenario a la banda Obsession junto al grupo invitado Lo oscuro de lo oscuro. La entrada anticipada tiene un valor de $10.000.