Aldea Salto celebrará el 148° aniversario de su fundación

La Comuna de Aldea Salto organiza los festejos por el 148° aniversario de su fundación para este domingo 9 de agosto a partir de las 12 en el Salón Comunitario y la Plaza Santa Cruz de la localidad, ubicada en el departamento Diamante. La jornada se desarrollará mediante un programa de actividades patronales e institucionales que comenzará con un almuerzo popular y continuará por la tarde con un desfile criollo, paseos de artesanos y espectáculos musicales en vivo.

El encuentro busca conmemorar el origen histórico del asentamiento fundado en 1878 por inmigrantes alemanes del Volga, para fortalecer el sentido de pertenencia, la cultura de la región y el reencuentro de vecinos y descendientes de familias pioneras de la zona y alrededores.

La apertura de los festejos comenzará al mediodía con la realización del almuerzo en el Salón Comunitario, propuesta gastronómica que requiere la compra de tarjetas previas a través del 343 6100538.

De manera paralela, durante toda la jornada la Plaza Santa Cruz albergará una feria de emprendedores con la participación confirmada de más de ochenta puestos de artesanías, productos regionales y gastronomía.

A partir de las 14 el acceso al predio público será libre y gratuito, dando paso al inicio del desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles internas del pueblo, seguido por la presentación en el escenario principal de diversos conjuntos de danzas folclóricas alemanas.

El programa musical incluirá los repertorios de La Nueva Herencia, Bandita Edelweiss y Banda Estrella, que ofrecerán interpretaciones de música de colectividades y estilos populares. La actuación final estará a cargo del grupo Los Príncipes.

Desde la organización recomiendan a las familias asistir con sillones para mayor comodidad.

La localidad se conecta desde la ciudad de Diamante transitando por la Ruta Provincial 11 hasta la altura del kilómetro 25, realizando luego un desvío de cuatro kilómetros por el acceso vecinal de ingreso al casco urbano.