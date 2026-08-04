"Cautiva", la serie inspirada en la investigación de ANÁLISIS se estrenará en septiembre

La historia que sacudió a Entre Ríos y tuvo repercusión en todo el país dará un nuevo paso. "Cautiva", la serie inspirada en la investigación periodística de la revista ANÁLISIS sobre las torturas y abusos ocurridos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, llegará en septiembre a las pantallas de TNT y Flow.

La ficción, de seis episodios, está dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart y cuenta con las actuaciones protagónicas de Carolina Kopelioff y Lorena Vega. La producción reconstruye uno de los casos de violencia y opresión religiosa más impactantes registrados en Argentina, tomando como punto de partida el testimonio de Silvia Albarenque, exintegrante del convento de Nogoyá.

La historia sigue a Clara, una joven que decide ingresar a un convento de clausura movida por una profunda vocación religiosa. Sin embargo, ese camino pronto se transforma en una experiencia marcada por el aislamiento, los castigos físicos y psicológicos y distintas formas de sometimiento ejercidas por la madre superiora. Después de años de encierro, logra escapar y comienza un largo proceso para recuperar su vida y llevar el caso ante la Justicia.

La serie tiene como sustento la investigación publicada por ANÁLISIS en 2016, encabezada por Daniel Enz, que expuso por primera vez los abusos cometidos dentro del convento. Ese trabajo periodístico impulsó la apertura de una causa judicial que, años más tarde, concluyó con la condena de la madre superiora Luisa Ester Toledo.

"Cautiva" es una coproducción de TNT, Flow y Warner Bros. Discovery, realizada por Aleph Cine. Además de Kopelioff y Vega, integran el elenco Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois y Luis Ziembrowski, entre otros actores.

Mientras se espera la fecha exacta del estreno, la serie ya despierta expectativa por llevar a la ficción una historia real que conmovió a la sociedad entrerriana y dejó al descubierto un sistema de violencia ejercido puertas adentro de una institución religiosa. Para ANÁLISIS, además, representa la llegada a la pantalla de una investigación periodística que no solo tuvo un fuerte impacto público, sino que también resultó decisiva para que el caso avanzara en los tribunales y obtuviera una condena histórica.