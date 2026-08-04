Comienza el ciclo de cine italiano en La Hendija

Como resultado de un convenio entre el Centro Cultural La Hendija y la Asociación Dante Alighieri de Paraná, durante las cuatro semanas del mes de agosto se desarrollará un ciclo de cine italiano contemporáneo en la sede ubicada en calle Gualeguaychú 175. Las proyecciones se realizarán todos los martes a las 20:30 y exhibirán producciones cinematográficas en su idioma original con subtítulos en español.

La iniciativa conjunta tiene como propósito ofrecer una alternativa de esparcimiento cultural accesible en la ciudad y difundir la cinematografía italiana reciente.

La programación iniciará este martes 4 de agosto con la proyección de Aún queda mañana (C'è ancora domani), ópera prima dirigida y protagonizada por Paola Cortellesi en 2023. El largometraje, reconocido en la 18ª edición del Festival de Cine de Roma y en los premios Nastri d'argento 2024, transcurre en la Roma de mayo de 1946 durante la posguerra. La trama aborda la vida de Delia, una mujer que enfrenta la violencia conyugal, el acoso de su marido Ivano y los trabajos precarios para sostener a su familia.

El 11 de agosto se exhibirá Tres pisos (Tre piani, 2021), dirigida por Nanni Moretti, un drama que indaga en las complejas relaciones y dinámicas de tres familias que habitan el mismo edificio.

El 18 de agosto será el turno de Perfectos desconocidos (Perfetti sconosciuti, 2016), de Paolo Genovese, una comedia dramática centrada en una cena de amigos que descubren secretos guardados al compartir sus teléfonos.

El cierre del ciclo tendrá lugar el 25 de agosto con El último beso (L'ultimo bacio, 2001), de Gabriele Muccino, cinta que analiza las crisis de madurez, la paternidad y la realización personal a comienzos de los años 2000.

Las entradas individuales tienen un costo de $6.000 por función. Como abono promocional se dispuso un valor de $21.600 que cubre la totalidad de las cuatro películas del programa.

Las entradas se adquieren únicamente de forma presencial en la boletería del centro cultural momentos antes de cada proyección.

La organización ruega puntualidad para comenzar a horario cada función.