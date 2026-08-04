Cuero al Viento estrenará nuevas composiciones en un concierto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Cuero al Viento, el sábado 15 de agosto a las 20.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El grupo instrumental Cuero al Viento volverá a presentarse en Paraná con un concierto que marcará un nuevo paso en su recorrido artístico. La cita será el sábado 15 de agosto, a las 20.30, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Racedo 250, de Paraná), donde la banda debutará en esa sala y ofrecerá por primera vez una serie de composiciones inéditas desarrolladas durante este año.

El eje del espectáculo será el estreno de una suite integrada por cuatro movimientos. La propuesta plantea un recorrido sonoro que combina una intensa búsqueda rítmica, una amplia diversidad tímbrica y espacios abiertos a la improvisación. El repertorio también incluirá obras ya editadas por el quinteto, para completar un programa integrado por doce composiciones originales.

Nacido a comienzos de 2022, Cuero al Viento surgió con una fuerte influencia del afrobeat, el género impulsado por el músico nigeriano Fela Kuti, aunque con el tiempo fue construyendo una identidad propia. Hoy el grupo se define por una propuesta que explora ritmos irregulares, distintas sonoridades e improvisaciones colectivas, en un trabajo donde confluyen los recorridos musicales de cada uno de sus integrantes.

En estos años, la formación logró afianzarse dentro del circuito de música instrumental de la región. Entre sus presentaciones más destacadas figuran su participación en la última Fiesta Nacional del Mate y el concierto compartido con Baglietto-Vitale durante el ciclo Activa Verano de Paraná.

El quinteto está integrado por Federico Sgarbanti (batería), Martín Bustos (trombón), Mario García (saxo), Martín Echeverría (teclados) y Gustavo Pérez (bajo).

Además de este concierto, la banda tiene previsto registrar en estudio el material compuesto durante los últimos meses y ya confirmó su participación en el Festival de Jazz de la provincia de Santa Fe, uno de los próximos desafíos del grupo.

Las entradas para el recital ya se encuentran disponibles a través de Passline. La organización informó que quienes adquieran dos o más tickets recibirán una entrada adicional sin cargo.