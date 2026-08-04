El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá función en Sauce de Luna

La obra "Mi Reino por una Flor" se presenta ante las infancias este domingo.

El ciclo Un Domingo de Teatro continúa acercando propuestas a distintas localidades. Este domingo 9 de agosto, Sauce de Luna disfrutará de la obra "Mi Reino por una Flor", de la Compañía Guaviranaá. Será desde las 16 en el SUM de esa localidad y con entrada libre y gratuita.

La obra invita a grandes y chicos a disfrutar de una experiencia teatral donde se fusionan las técnicas de títeres y teatro de sombras. La historia narra las aventuras de dos reinas vecinas y grandes amigas, orgullosas de sus hermosos jardines. Sin embargo, un día ocurre un hecho inesperado: un brujo llamado Godofredo planta una misteriosa flor en el centro de ambos reinos. A partir de ese momento, se desata una divertida disputa que pondrá a prueba la amistad entre las reinas.

Con humor, creatividad y una cuidada puesta en escena, Mi Reino por una Flor propone reflexionar sobre el diálogo, la convivencia y la resolución de los conflictos, ofreciendo una experiencia artística ideal para compartir en familia.

La función es organizada junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier) y los municipios de Sauce de Luna y Chajarí.

El ciclo Un Domingo de Teatro forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia.