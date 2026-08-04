El Senado debate en comisión declarar Ciudadano Ilustre a Emanuel Noir

Este martes la Comisión de Legislación General de Senado realizará un primer encuentro desde las 11 para analizar la iniciativa del legislador Martín Oliva que propone declarar Ciudadano Ilustre al Emanuel Julio Noir, cantante de Ke Personajes y a su vez destacar a todos los integrantes de la agrupación.

“La iniciativa no responde a un hecho aislado o circunstancial, sino a la culminación de un largo y virtuoso proceso donde los valores del esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad y la profunda identidad con el terruño han sido justamente reivindicados por esa instancia inapelable que es el tiempo”, indicó Oliva.

En ese sentido, el senador destacó el debut de Ke Personajes en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, acontecido en febrero de 2026. “Constituye un hito de resonancia continental que merece ser detenidamente ponderado por este Cuerpo. Presentarse por primera vez en el legendario escenario de la Quinta Vergara —escenario que han pisado las máximas figuras de la música en español— y obtener los dos premios máximos del certamen no es un logro menor ni fruto de la casualidad o el oportunismo”.

El texto además realizó un recorrido por la carrera musical de Noir sobresaltando el reconocimiento que el vocalista le ha dado a “sus orígenes” a diferencia de otros artistas que “buscan distanciarse”: “El público no solo escucha sus canciones, sino que reconoce en él a un igual, a alguien que no ha traicionado su esencia a pesar del éxito rotundo, a alguien que sigue siendo el mismo muchacho de barrio que un día soñó con llegar lejos sin dejar de ser quien era”.

Por otra parte, Oliva recordó que Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay otorgó al grupo el título de “Uruguayenses Destacados de la Cultura y Embajadores de la Música Popular”. En ese contexto, señaló: “El camino ascendente de Emanuel Noir y de Ke Personajes no es una novedad para las instituciones de su ciudad natal. Muy por el contrario, fue oportunamente visualizado, valorado y honrado”.

Fuente: APF y El Entre Ríos.