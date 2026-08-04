Emanuel Noir fue declarado Ciudadano Ilustre de Entre Ríos y el proyecto obtuvo dictamen en comisión

La Comisión de Legislación General del Senado de Entre Ríos dio este martes dictamen favorable al proyecto de ley que declara Ciudadano Ilustre de la provincia al compositor y cantante Emanuel Julio Noir, líder de la banda Ke Personajes, oriunda de Concepción del Uruguay.

La iniciativa, impulsada por el senador Martín Oliva (Más para Entre Ríos), fue tratada durante la reunión que encabezó la senadora Nancy Miranda y avanzó con el respaldo de los integrantes de la comisión.

Al defender la propuesta, Oliva sostuvo que, si bien "hay muchas personas que merecen ser ciudadanos ilustres", Noir reúne méritos que justifican el reconocimiento. "Emanuel tiene un reconocimiento que no tienen otros artistas, ganó muchos premios e hizo trascender a la provincia y a mi ciudad", expresó ante sus pares.

El legislador también destacó la historia personal del músico y puso el acento en el proceso de superación que atravesó. En ese sentido, valoró "su parte resiliente en cuanto a los consumos problemáticos" y pidió el acompañamiento para la firma del dictamen. "Es ilustre en lo que hace y merece este reconocimiento", afirmó.

El proyecto reconoce la trayectoria artística de Noir al frente de Ke Personajes, banda que en los últimos años alcanzó una fuerte proyección nacional e internacional, llevando el nombre de Entre Ríos a escenarios de distintos países y consolidándose como uno de los fenómenos más importantes de la música popular argentina.

Ciudadanos Ilustres de Entre Ríos: quiénes recibieron la distinción

La figura de Ciudadano Ilustre de la Provincia de Entre Ríos fue creada por la Ley 10.760, sancionada en diciembre de 2019. Desde entonces, la Legislatura ha otorgado este reconocimiento en contadas ocasiones a personalidades destacadas por su aporte a la ciencia, la cultura, el deporte y la vida pública.

Los Ciudadanos Ilustres son:

2019: Domingo Santo Liotta (médico y creador de la primera bomba cardíaca implantable).2023: Roberto Alonso Romani (escritor, poeta y gestor cultural).2024: Stella Maris Rébora (docente e historiadora).2024: Marco Amadeo Egidio Tosi (dirigente cooperativista).2024: Celina Murga (cineasta).2024: Rodrigo Fernando López (deportista paralímpico).2024: Rubén Manuel Martínez Solís "Linares Cardozo" (post mortem), músico, poeta y referente del folclore entrerriano.2024: Anacleto Bernardi (post mortem), dirigente agrario.2025: Juan Laurentino Ortiz "Juanele" (post mortem), poeta.2026: Juan Martín Galarraga Rossi.2026: Emanuel Julio Noir, cantante y líder de Ke Personajes.

Desde su creación, la distinción ha sido otorgada en apenas 11 oportunidades —incluyendo tres reconocimientos póstumos—, lo que la convierte en uno de los máximos reconocimientos institucionales que concede la Legislatura de Entre Ríos a personalidades vinculadas con la provincia.