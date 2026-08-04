La Jam de Racing recibe una propuesta de funk y soul

Las agrupaciones musicales Jam de Racing y Santa Funk Jam ofrecerán un concierto de funk y ritmos afines este viernes 7 de agosto a partir de las 22:30 en el espacio ubicado en la esquina de Pte. Perón y Villaguay de la ciudad de Paraná. La velada se articulará a través de una función con formato de jam session que incluirá interpretaciones instrumentales, pasajes de improvisación y la participación activa del público.

La iniciativa autogestiva busca promover la escena musical independiente en la capital provincial, difundir repertorios vinculados al funk, disco, soul, pop y R&B mediante un encuentro entre bandas que invite al público presente a ocupar la pista de baile.

El espectáculo estará a cargo del Santa Funk Jam, banda integrada por Ignacio Aguilar en bajo eléctrico, Valentín Gatti en batería, Juan Facundo Maggio en percusión y coros, Nicolás Serrano en trompeta, Maxy Herrlein en saxo alto y Nehemias Almeyda en saxo tenor. La dirección musical, los arreglos de las piezas, las guitarras y la voz principal serán de Michel Gaudin, junto a la intervención especial de la vocalista Wanda Gaioli como artista invitada.

La entrada se abonará mediante contribución voluntaria.