Los Tabaleros traen su nueva gira nacional a Paraná

Los Tabaleros vuelven a la capital entrerriana con su nuevo espectáculo "Todo es Folklore" el próximo viernes 14 de agosto a las 21 en el complejo Drake, ubicado en el predio de las Playas del Thompson. La presentación se enmarca en la gira nacional de difusión de su más reciente producción discográfica, mediante un concierto que combina elementos de la música folclórica tradicional con matices del punk rock y otras expresiones sonoras contemporáneas.

El ensamble musical está encabezado por los hermanos Beto y José Martínez junto a Félix Mateos, acompañados por una formación completa de instrumentistas. La producción reciente cuenta con la participación grabada de formaciones y artistas de trayectoria como Los Caligaris, Los Nocheros, Las Pastillas del Abuelo y Los Tekis.

Además, el proyecto complementa su propuesta el aspecto audiovisual inspirado en los formatos televisivos de la década de 1960, ya que incorpora la participación humorística de Fabio Alberti y Rodrigo Vagoneta.

Las entradas se encuentran disponibles de manera presencial en el local de Flamingo Bar o de forma online en Gradatickets.