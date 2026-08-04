Paraná homenajeará a Antoni Gaudí con una conferencia abierta en el Museo de Bellas Artes

En el Museo Provincial de Bellas Artes habrá un homenaje a 100 año de la muerte de Antoni Gaudí.

En el marco del centenario del fallecimiento del arquitecto catalán Antoni Gaudí i Cornet, el Casal de Catalunya Paraná y el Colegio de Arquitectos de Entre Ríos (CAPER) organizarán una conferencia abierta al público que repasará la obra y el legado de uno de los máximos referentes de la arquitectura universal.

La actividad se llevará a cabo el viernes 7 de agosto, a las 19, en el Museo Provincial de Bellas Artes "Pedro E. Martínez", con entrada libre y gratuita.

La disertación abordará distintos aspectos de la producción arquitectónica y artística de Gaudí y estará a cargo de la magíster en Arquitectura, investigadora y docente de posgrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL), María Virginia Fabre, y de la periodista y artista plástica paranaense Mónica Portillo, quienes ofrecerán una mirada complementaria sobre la obra del creador de la Basílica de la Sagrada Familia y otros edificios emblemáticos de Barcelona.

La velada contará además con la participación musical de Valentín Martínez Weisz, quien acompañará el encuentro con una propuesta especialmente preparada para la ocasión.

La actividad forma parte del programa Commemoracions Any Gaudí, impulsado por la Generalitat de Catalunya, y cuenta con el auspicio de ese organismo y de la Dirección de Museos de la Provincia de Entre Ríos.

El homenaje busca recordar, a cien años de su muerte, la vigencia del pensamiento y la obra de Antoni Gaudí, cuya arquitectura revolucionó el lenguaje constructivo de su tiempo y continúa siendo una referencia ineludible para profesionales, investigadores y amantes del arte en todo el mundo.