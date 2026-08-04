Se conocieron los ganadores de los Premios Municipales de Arte 2026

Los Premios Municipales de Arte 2026 ya tienen ganadores.

La Municipalidad de Paraná dio a conocer los ganadores de una nueva edición de los Premios Municipales de Arte, certamen que reunió más de 180 propuestas en seis disciplinas. La premiación y la inauguración de la muestra se realizarán el jueves 13 de agosto en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Los Premios Municipales de Arte constituyen una política pública impulsada por la Municipalidad de Paraná para fomentar, reconocer y visibilizar la producción artística local. En esta edición participaron más de 180 propuestas en las disciplinas Teatro, Artes Visuales (Arte Textil y Cerámica), Danza, Música y Poema Ilustrado, que fueron evaluadas por jurados especializados.

Las obras premiadas recibirán un aporte económico y formarán parte de una muestra que se inaugurará el jueves 13 de agosto a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. La exposición de las obras seleccionadas en las categorías Arte Textil, Cerámica y Poema Ilustrado permanecerá abierta al público hasta el viernes 28 de agosto, de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 22; sábados y domingos de 8 a 15, excepto el sábado 22 de agosto, cuando abrirá de 14 a 22.

Los trabajos fueron evaluados por jurados especializados en cada disciplina, acompañados por veedores que garantizaron la transparencia del proceso.

Los jurados de esta edición estuvieron integrados por Gladis Contreras y Marcelo Díaz en Teatro; Berenice Canet y Marina de Caro en Arte Textil; Diana Campos y Fabiana Sacnun en Cerámica; Cristina Girona y Gustavo Carrizo en Danza; An Espil y Pedro Berreta en Música; y Gisela Curioni y Paula Galansky en Poema Ilustrado. Los veedores fueron Francisca D'Agostino (Teatro), Verónica Moreira (Artes Visuales: Arte Textil y Cerámica), Nicolás Rodríguez (Danza), Micaela Natalí Acosta (Música) y Rocío Pannozo (Poema Ilustrado).

Ganadores por disciplina

Artes Escénicas – Teatro

1.º Premio: Turrón de Otelo con Rap Flambé

Actuación y dramaturgia: Pedro Peterson y Verónica Petean. Operación técnica: Desiree Darrichón. Dirección y producción: Equipo Chefpeare.

2.º Premio: Valga la redundancia: Manso desconcierto

Actuación: Ezequiel Caridad. Dispositivo escénico: Alfredo Godoy Wilson. Vestuario: Andrea Fontelles. Producción musical: Julián Dal Colleto. Asistencia: Tovio Velozo. Gráfica: Regina Righelato. Fotografías: Mateo Oviedo. Dirección y producción: Compañía Teastral.

3.º Premio: Madame Ciencia. Espectáculo sobre la vida de Marie Curie

Actuación: Gabriela Trevisani. Dirección: Valeria Folini. Dramaturgia: Valeria Folini y Gabriela Trevisani. Piano: José Bulos. Vestuario: Dani Rudel. Objetos escenográficos: Jani Toscano. Iluminación: Gabriela Trevisani y Julia Bendersky.

Artes Visuales – Arte Textil

1.º Premio Adquisición: Fragmentos de una infancia, de Juliana Roa.

2.º Premio: Último viaje II, de Mariela Isabel Herrera.

3.º Premio: Translúcido, de una vez por todas, de Cecilia Ruiz.

Menciones especiales: Territorio tejido, de Lorena Schmit; Monte adentro, de Fer Alberto; Flores, de Ana María Lorenzatto; y Autorretrato. De la serie Amarres, de Noelia Regina Coppola.

Artes Visuales – Cerámica

1.º Premio Adquisición: Morfogénesis, de Nicol Fontana.

2.º Premio: Tesoros de agua dulce, de Patricia Silvina Abrego.

3.º Premio: Siluetas de fuego, de Sonia Soledad Heit.

Menciones especiales: Memoria Iluminada, de Clorinda Mateos; Entre azules y memorias, de Valeria Brunner; y Núcleo. De la serie Topografías íntimas, de Mariangel Magnin.

Danza

1.º Premio: La Muerte del Angelito, de Peregrinas del Monte – Compañía Popular de Mujeres Argentinas.

2.º Premio: Fragmentos del Sur, de Y. Elenco de Danza.

3.º Premio: Ecos de lo Jondo, de Cuatro Latidos.

Mención especial del jurado: La arena, de Grupo Irupé.

Música – Canción inédita

1.º Premio: Yo Mismo, de Gustavo Ezequiel González Schiavoni.

2.º Premio: En el Aire, de Soraya Jacob.

3.º Premio: Van, de Gustavo Catriel Riedel.

Poema Ilustrado

1.º Premio Adquisición: PER, de Federico Main y Sara Van Dembroucke.

2.º Premio: Te guardo estas nubes para cuando decidas volver, de Matías Aranda y Soledad Dagrava.

3.º Premio: Memorias de boliche, de Santiago Morahan y Clarisa Benetti.

Menciones especiales: 31 horas UNA, de Andrés Ascúa y Zulma Selsa Troncozo; y La memoria del río, de Ana María Garello y Cynthia Rodríguez.