Una velada a puro teatro, música y micrófono abierto en Ferrero Cantina

El espacio cultural Ferrero Cantina Cultural, ubicado en calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná, llevará a cabo una nueva entrega de su ciclo mensual El Andamio Sagrado este sábado 8 de agosto a partir de las 21. La actividad congregará diversas disciplinas artísticas como la poesía, la interpretación teatral y la música en vivo, junto a un segmento de micrófono abierto.

La programación de la velada incluirá la presentación de la obra teatral "El Orbe", un texto dramático de la autora Alejandra Irene Hocher que contará con la actuación de Caro Torres y la dirección de Dimas Santillán.

El momento musical de la noche estará encabezado por el guitarrista Bruno Balla, integrante de la formación Mestizo, que ofrecerá un set solista con intervenciones en vivo para acompañar el desarrollo de la fecha.

La jornada sumará una instancia de micrófono abierto destinada a que escritores, poetas, músicos y público en general puedan compartir sus producciones en el escenario de la cantina.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual servicio gastronómico.

La entrada se realizará con contribución voluntaria para apoyar el trabajo de los artistas.

Por reservas, comunicarse al 343 4293086.