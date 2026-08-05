Comienza el 2° Encuentro Percusión en el Paraná

Dos días de talleres, clases y conciertos en la Constancio Carminio.

La Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio albergará las Jornadas de formación y experiencias en percusión durante este miércoles 5 y jueves 6 de agosto. La actividad académica y artística está dirigida a instrumentistas, docentes, estudiantes de percusión y batería, integrantes de ensambles, orquestas y público general y se desarrollará mediante una serie de talleres, clínicas, clases magistrales y un concierto final.

El encuentro busca promover el intercambio de saberes técnicos y estilísticos entre referentes de trayectoria y la comunidad académica mediante el abordaje de ritmos populares, académicos e internacionales a través de instancias de aprendizaje teórico y práctico.

El programa comenzará hoy a las 16 con la etapa de acreditaciones, dando paso al Taller de Candombe Afrouruguayo a cargo de la especialista Belén Irigoyen de 17 a 19.

La primera jornada finalizará con la clínica titulada "La percusión en el Tango", dictada por el profesor Horacio Cacoliris entre las 19 y las 20:30.

La grilla de mañana jueves iniciará a las 15 con la clase magistral "Músicas del Litoral en el set de percusión" a cargo del músico misionero Cacho Bernal, seguida de la disertación Percusión Sinfónica y contemporánea del profesor Julián Macedo de 17 a 19.

El bloque culminará con la clínica "Congas en la Timba Cubana" dictada por Agostina Bertozzi de 19 a 20:30. El concierto de cierre comenzará a las 21 para finalizar la jornada.

Los aranceles de participación establecen un valor de $14.000 para estudiantes, $20.000 para docentes y $25.000 para el público general.

La inscripción se realiza a través de este formulario.

Por consultas, comunicarse al correo direccioncarminio@fhaycs.uader.edu.ar o al número 343 4520921.