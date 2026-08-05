Continúan abiertas las inscripciones para sumarse al seminario de fotografía "Cómo Lograr Una Buena Foto"

La propuesta está dirigida a personas que quieran iniciarse en la fotografía utilizando una cámara o el teléfono celular.

El seminario fotográfico "Cómo Lograr Una Buena Foto" (CLUB F), que comenzó esta semana en el Centro Cultural La Hendija, mantiene abiertas las inscripciones para quienes deseen incorporarse a la propuesta de formación.

El curso, a cargo del reportero gráfico Mauricio Garín, corresponde al Nivel I: "Educando el ojo" y está pensado para personas que quieran aprender las bases de la fotografía utilizando una cámara o el teléfono celular. La iniciativa busca desarrollar la mirada fotográfica, formar criterio y brindar herramientas para obtener mejores imágenes.

La capacitación se organiza en torno a tres ejes fundamentales: composición, técnica y actitud, aspectos que se trabajan de manera teórica y práctica a lo largo de los encuentros.

El seminario comprende 16 clases, de una hora y 45 minutos de duración cada una, distribuidas durante cuatro meses. Además de las actividades presenciales, los participantes realizan ejercicios prácticos semanales para poner en práctica los contenidos abordados.

Las clases teóricas tienen lugar en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171, mientras que las prácticas se desarrollan en distintos espacios públicos de Paraná, como el Parque Urquiza y plazas de la ciudad.

Al finalizar el cursado, los alumnos presentarán una muestra fotográfica impresa, titulada "Educando el ojo", con una selección de las imágenes realizadas durante el seminario. También recibirán certificados de participación.

Los encuentros se desarrollan los martes, de 18.15 a 20, y se extenderán hasta el 24 de noviembre.

Quienes deseen sumarse o realizar consultas pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @comolograrunabuenafoto o contactar a la coordinadora Silvina Wagner (343 4384029) y al docente Mauricio Garín (343 5161977).