Inscripción abierta a la capacitación sobre música electrónica y folclore

El productor y músico Alejandro Lauphan dictará el taller denominado "Folktrónica: de la raíz al club" este sábado 8 de agosto entre las 15 y las 17 en Casa Encendida, espacio ubicado en calle Andrés Pazos 179 de la ciudad capital. La capacitación se desarrollará mediante una modalidad teórico-práctica estructurada en contenidos sobre mezcla híbrida, diseño sonoro, arreglos, laboratorio de producción en vivo y sesión abierta.

La iniciativa propone acercar herramientas de producción técnica y composición a la escena musical de la región para promover el cruce de géneros entre la música folclórica tradicional de raíz y los lenguajes de la música electrónica.

Durante las dos horas de duración del taller, se abordarán conceptos vinculados a la construcción de estructuras musicales híbridas y al procesamiento de audios. Al finalizar la actividad, la organización entregará a cada uno de los inscriptos el material didáctico digital denominado Sample Pack Folktrónica, una librería exclusiva que contiene grabaciones de campo, texturas sonoras y elementos rítmicos procesados para su posterior utilización en proyectos personales.

La jornada estará dirigida especialmente a productores musicales, compositores, instrumentistas y personas interesadas en incorporar nuevas metodologías de trabajo digital a sus procesos creativos.

La propuesta tiene un valor de $20.000. La inscripción se realiza completando este formulario.