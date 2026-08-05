La banda Genitales Argentinos ofrecerá un show de rock y arte digital

La agrupación musical Genitales Argentinos presentará el espectáculo "Cooling Break" este viernes 7 de agosto a partir de las 21 en el espacio Subsuelo Galería Flamingo, ubicado en San Martín 902 de la ciudad de Paraná. La actividad articulará un concierto de rock e influencias de música disco en vivo con intervenciones visuales y un set musicalizado en formato vinilo.

La iniciativa pretende instalar un espacio de encuentro multidisciplinario que integre diversas expresiones artísticas de la región, a través de la interpretación sonora de un ensamble con proyecciones digitales y selección de discos históricos.

El concierto central estará a cargo del cuarteto integrado por Gastón Grand en guitarra y voz principal, Koky Satler en teclados y coros, Sebastián Reyes en bajo y voz, y Mario Caligaris en batería, sumando además la participación de Débora Grand durante la presentación.

La propuesta escénica se complementará con la exhibición de arte digital del artista Juan Barbagelatta, encargado de acompañar la música en directo con producciones visuales proyectadas en el recinto. La ambientación y el cierre musical del evento estará bajo la conducción del DJ César Miani mediante una selección exclusiva de discos de vinilo.

Las entradas pueden adquirirse en Eventbrite o al 343 4808780.