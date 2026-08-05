La muestra "De Mujeres y de Óperas" se inaugura en La Casa de la Cultura

Ana María Marchioni propone un recorrido sensorial sobre las heroínas de la lírica.

La artista visual Ana María Marchioni inaugurará su exposición titulada "De Mujeres y de Óperas" este jueves 6 de agosto a las 20 en la Sala Expandida de La Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de Julio) de la ciudad de Paraná. La actividad de apertura dejará habilitada las visitas hasta el 26 de agosto inclusive.

La muestra propone una experiencia artística multidimensional construida a partir de cuatro actos distintos que buscan reinterpretar el rol de las heroínas de la lírica y su vinculación entre la tradición operística y las corrientes actuales.

El proyecto concebido por Marchioni tuvo su origen como una serie de obras pictóricas que posteriormente evolucionó hacia una propuesta de formato expandido. La exhibición se despliega en el espacio utilizando recursos como la pintura, el videoarte, el diseño de objetos y la ambientación mediante paisajes sonoros.

La muestra podrá ser visitada diariamente durante todo el periodo de exhibición.

La entrada será libre y gratuita.