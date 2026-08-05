Relámpago Verde estrena un ciclo de cine dedicado a Wes Anderson

Relámpago Verde dará comienzo al ciclo de cine titulado "Wes Anderson y la simetría divergente" este jueves 6 de agosto a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio ubicado en calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná. La propuesta cuenta con la programación y curatoría de Daiana D'Elía y Kike Mendoza.

La propuesta busca ofrecer al público local un recorrido por la filmografía del realizador estadounidense Wes Anderson, analizando la consolidación de su particular estilo estético, la simetría visual de sus encuadres y el diseño de personajes complejos a través de proyecciones semanales en pantalla grande.

La película elegida para la jornada de apertura es la comedia dramática Los excéntricos Tenenbaums (2001), largometraje que marcó un punto fundamental en la carrera del director al afianzar su lenguaje autoral en el cine.

La trama sigue las peripecias de una familia de antiguos prodigios infantiles que se reencuentran en la adultez sumidos en crisis personales y profesionales, desencadenadas por las manipulaciones del patriarca Royal Tenenbaum, interpretado por Gene Hackman. El elenco coral reúne a figuras destacadas de la industria como Anjelica Huston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson, Owen Wilson y Bill Murray.

La producción del film cosechó un amplio reconocimiento por parte de la crítica y la academia cinematográfica internacional desde su estreno, tal es así que la obra obtuvo una nominación a los Premios Óscar en la categoría de Mejor Guion Original para Wes Anderson y Owen Wilson, mientras que Gene Hackman fue galardonado con el Globo de Oro al Mejor Actor en Comedia o Musical por su interpretación. A estos reconocimientos se sumaron candidaturas en los Premios Satellite para sus actores secundarios y categorías principales.

La entrada tiene un valor de $3.000 y podrá abonarse directamente en puerta.