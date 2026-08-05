Se conocieron las obras seleccionadas para el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

General Galarza y Gualeguay recibirán a elencos de toda la provincia.

Más de 60 obras de toda la provincia se presentaron en la convocatoria del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro. Las seleccionadas serán parte de la programación del evento, que se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios locales, con participación del Contier.

Las obras seleccionadas son:

Región I (Departamentos de Uruguay, Nogoyá, Rosario del Tala y Victoria):

"Tucapán", de Concepción del Uruguay.

Región II (Departamentos de Colón, San Salvador y Villaguay):

"El color de los pájaros", de San José.

Región III (Departamentos de Diamante, Paraná y La Paz):

"El muerto que baila", de Paraná.

Región IV (Departamentos de Concordia, Federación, Feliciano y Federal):

"La libertad miserable", de Concordia.

Región V (Departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy):

"Donde nace la crueldad", de Gualeguaychú.

Por la ciudades sedes (Gral. Galarza y Gualeguay):

"La penúltima oportunidad" (Gral. Galarza)

"Última versión" (Gualeguay)

"Dos Sis" (Gualeguay).

Sin criterios de territorialidad:

"Imagina Rubí", de Maciá.

"Valga la redundancia. Manso desconcierto", de Paraná.

"Romeo y Julieta", de Paraná.

"Cuentos de Papel", de Concordia.

El jurado estuvo integrado por Anahí González Gras, Analía Juan y Graciela Strappa. Pronto se difundirá la programación completa del evento que es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia.