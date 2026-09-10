El Almacén de los 33 abre un nuevo mapa de artistas con "Barrio de las Artes"

En la esquina de Bavio y Courreges, en el Almacén de lo 33 se podrá visitar la muestra "Barrio de las Artes".

El Centro Cultural Almacén de los 33. Territorio de Culturas inaugurará este jueves 10 de septiembre, a las 20.30, la muestra “Barrio de las Artes”, integrada por 14 artistas de la zona, que forman parte de un colectivo de más de 30 creadores. La propuesta será el punto de partida de un programa que busca poner en valor la producción artística y el patrimonio cultural del barrio. El espacio también participará desde este viernes de la Feria de Arte Paraná.

La exposición no fue pensada como una actividad aislada. Será el comienzo de un programa que pretende identificar, reunir y difundir la producción cultural que tiene lugar en esa zona de Paraná, a partir de una trama que incluye artistas visuales, músicos, trabajadores de las artes escénicas y escritores.

En las distintas etapas previstas, Barrio de las Artes buscará ampliar ese mapa mediante la identificación de atelieres y espacios de creación, recorridos artísticos, visitas a talleres y encuentros con los propios artistas en sus lugares de trabajo.

La iniciativa parte de considerar al barrio no solamente como espacio geográfico, sino como un territorio atravesado por prácticas culturales que muchas veces se desarrollan de manera simultánea sin llegar a reconocerse como parte de una misma escena. La intención será, precisamente, establecer esos vínculos y dar mayor visibilidad a ese patrimonio artístico.

El Almacén de los 33 también estará en la Feria de Arte Paraná

La actividad continuará durante el fin de semana con la participación del centro cultural en la Feria de Arte Paraná, que se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre, de 16 a 21.

En esta edición, el stand del Almacén de los 33 reunirá obras de 16 artistas alrededor de una misma temática: el río.

La artista Griselda Gini sintetizó la propuesta a partir de una imagen que acompañará la participación colectiva: “El río, ese río que nos ve durante todos estos días. Ese río que nos mira, nos observa y sigue su recorrido”.

La experiencia buscará reunir producciones diferentes a partir de ese elemento común del paisaje y de la identidad local, en una propuesta que plantea, al mismo tiempo, un espacio de igualdad y diversidad entre los artistas participantes.