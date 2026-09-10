En el Ficer se estrenará la nueva película de Meritxell Colell Aparicio

El largometraje Lejos de los árboles, de la directora catalana Meritxell Colell Aparicio, se presentará por primera vez en el país en la sección Panorama Internacional del Ficer. El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos es organizado por el Gobierno provincial a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer). Se desarrollará del 24 al 29 de noviembre próximo.

Colell es una de las voces más destacadas del cine de autor español. Su ópera prima, Con el viento (2018), se estrenó en la Berlinale y recibió la Biznaga de Plata a Mejor Película Española en el Festival de Málaga. Con Dúo (2023) volvió a ser reconocida en Málaga, esta vez con el premio a Mejor Dirección. Su nueva película, que se podrá ver en el Ficer, llega con un enorme recorrido y ya tuvo su estreno mundial en el Festival de Locarno, donde recibió el Premio Fipresci de la crítica internacional.

Merixtell Colell Aparicio nació en Barcelona en 1983. Es una destacada directora de cine, guionista, montadora y docente española. Forma parte de una renombrada generación de cineastas catalanas contemporáneas que han logrado una amplia proyección internacional. Su estilo cinematográfico se caracteriza por una mirada íntima y una profunda exploración del territorio, la memoria, los vínculos afectivos y el exilio.