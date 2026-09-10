“Gualeguaychú, lo que el río lleva y trae”: historias de un territorio que todavía tiene mucho para contar

Imagen de archivo de una vista área del río Gualeguaychú al atardecer.

El río Gualeguaychú fue durante siglos una vía de circulación, encuentro y transformación del territorio. Sus aguas y sus orillas también conservaron rastros de las sociedades que las habitaron. Un webinario propone recorrer ocho sitios históricos y arqueológicos para reconstruir esas historias y pensar el patrimonio desde el presente.

Se trata del encuentro virtual “Gualeguaychú: lo que el río lleva y trae”, previsto para el jueves 24 de septiembre de 17 a 19, con una inscripción abierta hasta el 23 de septiembre cuyo costo es de 20 mil pesos.

¿Por qué es importante esta iniciativa? Porque hay historias que no están escritas en los libros. Están debajo de una casa, en un fragmento de objeto, en las marcas de un paisaje o en los lugares que el paso del tiempo transformó hasta volverlos casi irreconocibles. En Gualeguaychú, algunas de esas historias tienen un protagonista común: el río.

Durante generaciones, el Gualeguaychú fue mucho más que un curso de agua. Comunicó territorios, acompañó el crecimiento de la ciudad y formó parte de las actividades y de la vida cotidiana de las comunidades asentadas en sus márgenes. Por allí circularon personas y objetos; a sus orillas se construyeron viviendas y espacios que hoy forman parte del patrimonio local. También hubo sitios que cambiaron, fueron abandonados o desaparecieron.

¿Qué puede revelar hoy todo aquello? La arqueología busca respuestas en las huellas materiales que sobrevivieron. A veces son evidencias visibles; otras, rastros que permanecen ocultos bajo las construcciones actuales o se confunden con el paisaje cotidiano. Leer esas señales permite reconstruir no solo qué ocurrió en un lugar, sino también cómo las sociedades fueron modificando y habitando ese territorio.

Con esa perspectiva, el webinario “Gualeguaychú: lo que el río lleva y trae” propone acercarse a la historia de la ciudad y su región a partir de los primeros resultados de un proyecto científico de investigación.

Un río como archivo del territorio

Pensar un río como protagonista histórico implica cambiar la pregunta. Ya no se trata solamente de preguntarse qué ocurrió “a orillas” del Gualeguaychú, sino también qué papel tuvo el río en aquello que ocurrió.

¿Qué llegó a través de sus aguas? ¿Qué objetos circularon? ¿Qué actividades se desarrollaron alrededor de sus costas? ¿Qué lugares fueron ocupados, transformados o abandonados? ¿Qué desapareció con el paso del tiempo y qué rastros permanecen ocultos bajo las construcciones y los paisajes que hoy reconocemos como propios?

La arqueología trabaja precisamente en ese espacio donde el presente se encuentra con las huellas materiales del pasado para construir futuro.

El territorio deja marcas. Algunas son visibles y otras requieren investigación para ser reconocidas. Una casa, una isla, un monumento o un sitio histórico pueden ser mucho más que aquello que vemos en la actualidad: pueden contener diferentes capas de ocupación, usos y significados acumulados a lo largo del tiempo.

El proyecto que se presentará durante el encuentro aborda “ocho sitios vinculados con la historia y el patrimonio de Gualeguaychú”, entre ellos la “Isla Libertad, la Casa Museo Haedo, la Casa Museo Fray Mocho, el Monumento de los Antepasados y la Reducción Santo Domingo Soriano”.

El recorrido por estos lugares permitirá acercarse a las transformaciones de la región y, al mismo tiempo, reflexionar sobre la manera en que una comunidad construye, conserva y resignifica su patrimonio.

Afiche de promoción de la actividad.

Mirar lo conocido con otros ojos

Una de las posibilidades más interesantes de la arqueología consiste en acercar aquello que es extraño para que se pueda volver a conocer.

Una casa histórica deja de ser solamente una casa cuando aparecen las preguntas sobre quiénes la habitaron, cómo se modificó, qué actividades se desarrollaron allí y qué objetos quedaron como testimonio de esas vidas.

Un paisaje tampoco es necesariamente natural o inmutable. Puede ser el resultado de siglos de intervenciones humanas, de desplazamientos, de construcciones, de abandonos y de nuevas apropiaciones.

Y un río puede ser mucho más que un elemento geográfico. Puede funcionar como vía de comunicación, frontera, espacio de intercambio y escenario de conflictos y encuentros. Puede transportar materiales y personas, pero también contribuir a configurar las formas de ocupación del territorio y las relaciones entre las comunidades.

Desde esa perspectiva, estudiar Gualeguaychú es también estudiar las relaciones entre sociedad, territorio y memoria.

Del dato científico a una historia que nos involucra

El webinario propone acercar los resultados de una investigación científica a un público amplio, tendiendo un puente entre la producción académica y el interés de quienes desean conocer mejor la historia y el patrimonio de una ciudad y una región.

La actividad estará a cargo del Dr. Axel Weissel y la Lic. Micaela Rossi, con la moderación del Dr. Marcelo Weissel.

La propuesta está dirigida a profesionales, aficionados y personas interesadas en la historia, la antropología, la arqueología y el turismo cultural de todo el país. No se necesita mirar el pasado solamente desde una disciplina: el encuentro plantea, justamente, una aproximación interdisciplinaria y accesible, capaz de vincular la investigación arqueológica con las preguntas sociales y territoriales que despierta el patrimonio.

Porque conocer un sitio arqueológico no significa únicamente saber qué ocurrió allí. También implica preguntarnos “qué hacemos hoy con esas huellas”, qué historias decidimos conservar y cuáles corren el riesgo de desaparecer.

Una invitación a escuchar al río

Quizás un río no pueda hablar en sentido literal. Pero puede dejar señales y expresarse en los objetos que transportó, en los lugares que conectó, en los asentamientos que acompañó y en los paisajes que contribuyó a transformar hay fragmentos de una historia mucho más amplia.

“Gualeguaychú: lo que el río lleva y trae” propone detenerse frente a esas huellas y aprender a leerlas. Es, en definitiva, una invitación a acercarse al pasado desde la arqueología, pero también desde una mirada social, territorial y poética. A comprender que el patrimonio no está solamente en aquello que permanece visible, sino también en las preguntas que somos capaces de formular sobre lo que ya no vemos.

Porque el río Gualeguaychú no solo transporta agua.

También lleva y trae objetos, memorias y huellas. Y todavía tiene muchas historias para contar.

Datos de interés

Webinario “Gualeguaychú: lo que el río lleva y trae”.

¿Cuándo? Jueves 24 de septiembre de 17 a 19.

¿Cómo? Modalidad: virtual.

¿Cuánto? Inscripción: $20.000.

Inscripciones abiertas hasta el 23 de septiembre.

La actividad está dirigida a profesionales, aficionados y personas interesadas en la historia, la antropología, la arqueología y el turismo cultural de todo el país.

La participación contribuye al desarrollo de los proyectos y actividades de la “Fundación Museo Arqueológico de La Boca (MusA Boca)”.