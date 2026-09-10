La Biblioteca Popular activó una campaña para reponer los fondos aplicados a la obra del techo

Los nuevos aportes de Socios Protectores permitirán resguardar el patrimonio de la institución.

La Biblioteca Popular de Paraná inició una campaña orientada a sumar Socios Protectores con el objetivo de recaudar fondos y recuperar la inversión destinada a la obra del sobretecho que se encuentra en plena ejecución.

La intervención edilicia en el inmueble busca resolver de manera definitiva las filtraciones de agua de lluvia que afectaban la estructura del edificio y ponían en riesgo el patrimonio bibliográfico que alberga la institución.

A través de este llamado a la comunidad, la entidad pretende reponer los recursos económicos comprometidos en los trabajos edilicios para garantizar el sostenimiento diario del espacio, la continuidad de los talleres y la prestación regular de sus servicios culturales.

Para llevar adelante este financiamiento, la biblioteca estableció la figura del Socio Protector, una modalidad de afiliación mediante la cual las personas interesadas realizan un aporte mensual de $24.000 durante el plazo de un año. Quienes se sumen bajo este esquema acceden al beneficio de retirar hasta dos libros de manera simultánea.

La totalidad de los montos recaudados por estas cuotas se destina directamente al pago de la obra en la Sala de Lectura.

Desde la institución destacan la importancia de la colaboración en este contexto, ya que el esfuerzo económico aplicado a la infraestructura requiere del respaldo colectivo para consolidar el funcionamiento a largo plazo de la Sala de Lectura y proyectar el espacio para las actuales y futuras generaciones de lectores.

Los interesados en colaborar deben comunicarse al 343 4702258.