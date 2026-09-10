La Federación de Jubilados organiza una nueva función de cine

La subcomisión de Cultura de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos llevará a cabo una nueva función dentro de su ciclo de cine este viernes 11 de septiembre a las 18 en el Salón Anita E. Delizia, ubicado en la calle Leandro Alem 450 de la ciudad de Paraná.

La actividad busca acercar un espacio de encuentro y entretenimiento cultural para los afiliados y la comunidad local mediante la exhibición de la producción cinematográfica francesa titulada Coro de rockeros, dirigida por las cineastas Luc Bricault e Ida Techer.

La película cuenta con las actuaciones protagónicas de Mathilde Seigner, Bernard Le Coq y Anne Benoit. Tras su estreno en las salas de cine de Francia el 28 de diciembre de 2022 y su posterior transmisión televisiva a través de la señal France 2 el 23 de noviembre de 2025, el largometraje aborda la historia de Alex, una cantante que atraviesa un momento desfavorable en su carrera musical y decide aceptar un trabajo como instructora para ensayar un repertorio de canciones infantiles con un grupo de adultos mayores.

El desarrollo de la trama muestra cómo la protagonista descubre que sus alumnos poseen un espíritu rebelde y el firme deseo de interpretar canciones del género rock en lugar del material infantil asignado originalmente. La historia da un giro cuando este descubrimiento le permite a la instructora modificar sus planes de enseñanza y volcarse a nuevas dinámicas.

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita.