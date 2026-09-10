Los Juegos Suramericanos Santa Fe sumarán actividades y espectáculos en vivo

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dispondrán de cinco espacios denominados Fan Fest que funcionarán desde el domingo 13 hasta el sábado 26 de septiembre de manera paralela al desarrollo de las competencias atléticas, distribuidos en las tres ciudades sede de Santa Fe, Rosario y Rafaela. La entrada será libre y gratuita, con registro previo obligatorio y descarga de un código QR disponibles en plataforma web.

La celebración incluirá siete escenarios funcionando en simultáneo, intervenciones culturales, noventa bandas musicales de alcance local y nacional, sesenta puestos de gastronomía, actividades para las infancias, espacios de marcas auspiciantes, transmisiones de streaming, programas radiales y charlas temáticas.

La distribución geográfica de los sectores de esparcimiento contemplará la apertura de un espacio en la ciudad capital de Santa Fe, dos puntos estratégicos en Rosario y otros dos predios en Rafaela.

La cartelera de espectáculos abarcará diferentes géneros y generaciones, con las presentaciones en vivo de agrupaciones y solistas como Los Pericos, Rombai, Cacho Deicas, Santiago Motorizado, Koino Yokan, Indios, Turf, Los Tipitos, Natalie Pérez y Benjamo Amadeo, a las cuales se sumarán las fiestas Bresh y Polenta, junto a exhibiciones de freestyle, intervenciones de danza y una nutrida agenda de artistas de la región.

La programación completa está disponible en este enlace.