Municipios entrerrianos conmemoran el centenario del poeta Jorge Enrique Martí

Concepción del Uruguay, Colón, Villa Elisa, San José y Liebig recordarán la trayectoria del poeta y periodista entrerriano.

Varios municipios entrerrianos e instituciones de la región llevan a cabo la Semana del Centenario de Jorge Enrique Martí del hasta el lunes 14 de septiembre en sedes culturales y educativas de Concepción del Uruguay, Colón, Villa Elisa, San José y Pueblo Liebig. La iniciativa busca homenajear la trayectoria, el legado y la producción de quien es considerado uno de los poetas, periodistas y gestores culturales más importantes de la provincia de Entre Ríos al cumplirse 100 años de su nacimiento.

A lo largo de las jornadas se desplegará una extensa agenda de actividades abiertas al público que incluirá exposiciones literarias, paneles sobre periodismo y gestión ciudadana, proyecciones audiovisuales, muestras y presentaciones musicales.

El programa conmemorativo abarcará reconocimientos por parte de la Sociedad Educacionista La Fraternidad y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, entidad que además ofrecerá un anecdotario sobre el paso del escritor por sus aulas, la presentación del documental Martí, escritor entrerriano producido por TV UNER y la exhibición de publicaciones editadas por la editorial Eduner.

En cada localidad las comunas anfitrionas acompañarán las ponencias analíticas a cargo de especialistas en la obra de Martí con recitales en vivo del ensamble Entre ríos y canciones, integrado por Marita Londra, Carlos Aguirre, Beti Plana, Jorge y Polo Martí, acompañados por coros regionales y solistas invitados.

Cronograma de actividades:

Jueves 10 de setiembre - Concepción del Uruguay

Auditorio Municipal "Arturo Illia"

A las 10. "Recuerdos fraternales": charla entre amigos de Jorge E. Martí.

A las 10:30. "Jorge Enrique Martí, el poeta de la entrerrianidad", por Adriana Ortea.

A las 11:15. "El herbario y bestiario en la obra de Martí", por Luis Salvarezza.

A las 12. Conversatorio sobre Martí y el periodismo, con Américo Schvartzman, Juan Izaguirre y Atahualpa Puchulu.

Espacio Cultural para el Encuentro (UNER)

A las 16. Palabras de bienvenida por autoridades de la UNER.

A las 16:15. "El paso de J. E. Martí por la UNER: anecdotario y testimonios", con Betina Scotto y Cristina Billanes.

A las 16:45. "Martí, escritor entrerriano". Documental producido por TV UNER.

A las 17:15. "Ediciones de obras de Jorge E. Martí", por Gustavo Martínez, director Eduner.

A las 17:45. "Breve prólogo de Poesía Esencial", por Miguel A. Federik.

Auditorio Municipal "Arturo Illia"

A las 19:30. Recital musical: Atahualpa Puchulu, De Costa a Costa; Los Hermanos Lemes y Entre ríos y canciones: Marita Londra, Carlos Aguirre, Beti Plana, Jorge y Polo Martí.

Viernes 11 de setiembre - Colón

Salón de Actos Escuela J. J. Paso

A las 10. Palabras del intendente José L. Walser y familiares de Martí.

A las 10:30. "Jorge Enrique Martí, el poeta de la entrerrianidad", por Adriana Ortea.

A las 11:30. "El herbario y bestiario en la obra de Martí", por Luis Salvarezza.

A las 12:15. "Soneto para Gloria Priotti", por Laura Zelaya. Entrevista a Gloria Priotti, por Ani Seijas. Exposición de esculturas de Gloria Priotti.

A las 17. "Breve prólogo de Poesía Esencial", por Miguel A. Federik.

A las 17:45. "Martí, escritor entrerriano". Documental producido por TV UNER.

A las 18:30. "Aníbal Sampayo: el poeta del río de los pájaros pintados", libro presentado por su autor, Schubert Flores Vasella.

A las 19:15. Donación de la guitarra de Aníbal Sampayo al Museo de la Escuela N° 2 "José G. Artigas" (Paysandú).

A las 20. Recital musical: Coral Río Uruguay; Graciela Castro y Gustavo Surt; y "Entre ríos y canciones": Marita Londra, Carlos Aguirre, Beti Plana, Jorge y Polo Martí.

Sábado 12 de setiembre - Villa Elisa

Auditorio "Heraldo Peragallo"

A las 18. Palabras de bienvenida a cargo de la intendenta, Susana Lambert y de familiares de Martí.

A las 18:30. Presentación de "Jorge Enrique Martí, el poeta de la entrerrianidad", por Adriana Ortea.

A las 19:30. "Martí, escritor entrerriano". Documental producido por TV UNER.

A las 20. "Vida y obra de Jorge Enrique Martí". Audiovisuales, música y poesía por Roberto Romani.

A las 21. Recital musical: Martín Zermathen y Jair Medina, y "Entre ríos y canciones": Marita Londra, Carlos Aguirre, Beti Plana, Jorge y Polo Martí.

Domingo 13 de setiembre - San José

Casa del Bicentenario

A las 18: Palabras de Bienvenida del Intendente Gustavo Bastián y familiares de Martí.

A las 18:30. Muestra del Proyecto "Gurisada en las Escuelas": 4°, 5° y 6° grado de las escuelas del Dpto. Colón (Disp. DDE N° 18/2026).

A las 19. "Jorge Enrique Martí, el poeta de la entrerrianidad", por Adriana Ortea.

A las 19:45. "Martí, escritor entrerriano". Documental producido por TV UNER.

A las 20:30. Lectura de poemas de Jorge E. Martí, a cargo de poetas de San José.

A las 21. Recital musical: Coro Candilejas; Trío "Memorias del agua" (Paysandú), y "Entre ríos y canciones": Marita Londra, Carlos Aguirre, Beti Plana, Jorge y Polo Martí.

Lunes 14 de setiembre - Colón

Biblioteca Popular Fiat Lux

A las 9:30. Palabras de bienvenida del Prof. Eduardo Viollaz, Tesorero de la Biblioteca Popular Fiat Lux.

A las 10. Conversatorio sobre gestión ciudadana y turismo, moderado por Mariana De Leo. Participan: Ma. Celeste Ansaldi, Laura Benítez, Carlos Conte Grand y Alejandro González Pavón.

A las 11. Conversatorio sobre Martí y el periodismo, moderado por Américo Schvartzman. Participan: Facundo Segovia y Marisa Follonier.

A las 12. "Los hijos presentan a su padre: entre la poesía, la imprenta, el periodismo y la gestión", por los Hermanos Martí.

Biblioteca "Casa 7" (Barrio San Francisco)

A las 18. Palabras de bienvenida del coordinador de la biblioteca, Julio Cabrera.

A las 18:30. "Jorge E. Martí, su obra y su labor como editor de libros", por Ricardo Maldonado.

A las 19:30. Actividades de lectura poética, canciones y juegos con niñas y niños del barrio.

A las 20:30. Recital musical con artistas del barrio; Ricardo Maldonado; "Entre ríos y canciones": Marita Londra, Carlos Aguirre, Beti Plana, Jorge y Polo Martí.