Auge presenta este sábado “Suprema Conexión” y celebra el presente del rap paranaense

El músico y compositor paranaense llevará este sábado a la Casa de la Cultura las canciones de su segundo disco, publicado a comienzos de año. La noche comenzará a las 20 e incluirá un DJ set de Fresh Soul y un Cypher Deluxe con artistas invitados de la escena urbana local.

Auge presentará este sábado 12 de septiembre en Paraná, "Suprema Conexión", su segundo álbum, en una fecha que buscará ir más allá del estreno en vivo del disco y mostrar también el momento que atraviesa la escena rapera de la ciudad.

El encuentro será producido por Headnod Producciones. La programación incluirá un DJ set de Fresh Soul y un Cypher Deluxe, donde distintos artistas de la escena urbana paranaense compartirán una ronda especialmente pensada para la ocasión.

"Suprema Conexión" fue publicado en febrero y está integrado por 12 canciones. El trabajo contó con producciones de Fresh Soul, Fran Costa, Groove y Metodiko Loopa, mientras que la mezcla y masterización estuvieron a cargo de Fresh Soul.

El álbum marca una nueva etapa en el recorrido de Auge, que comenzó a desarrollar material propio después de varios años ligado al freestyle. En 2022 editó Paraná State of Mind, su primer disco, y al año siguiente publicó Soñado, un EP de tres canciones.

Ahora, a sus 24 años, llega a la presentación de su segundo larga duración con un recorrido que empezó una década atrás. A los 14 años participaba de rondas de improvisación en Plaza 1º de Mayo y Plaza de Bomberos junto a otros jóvenes que comenzaban a construir sus propios espacios para el rap en Paraná.

Con el tiempo, aquella experiencia se trasladó también a competencias de otras ciudades y a escenarios nacionales. Auge clasificó en 2024 a la Red Bull Batalla Nacional de Argentina, donde llegó a semifinales, y volvió a participar en 2025, edición en la que alcanzó los cuartos de final.

Ese recorrido convive ahora con una búsqueda centrada cada vez más en la canción y la composición. En Suprema Conexión aparecen temas ligados a las emociones, la percepción, los vínculos y la manera en que cada persona construye su mirada sobre aquello que vive, sin perder referencias a una identidad cercana y al lugar desde donde surgieron esas canciones.

Una noche pensada también como encuentro

La presentación de este sábado tendrá un fuerte componente colectivo. Además del repertorio de Suprema Conexión, el Cypher Deluxe reunirá a diferentes raperos de Paraná en una dinámica que recupera algo del origen de esa escena: la ronda, la improvisación y el intercambio entre artistas.

La intención es que la fecha permita ver no sólo el crecimiento de Auge, sino también el desarrollo de una generación de músicos que encontró en plazas, competencias y encuentros independientes sus primeros lugares para mostrar lo que hacía.

Diez años después de aquellas primeras improvisaciones, Auge llegará a la Casa de la Cultura con un segundo disco para presentar en vivo y con una fecha concebida también como una celebración del rap que se produce actualmente en Paraná.

La presentación será este sábado 12 de septiembre, desde las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.