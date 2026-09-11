Casa Encendida recibirá una jornada de pintura y degustación de vino

El espacio cultural Casa Encendida llevará a cabo un taller de arte decorativo de libre expresión a cargo de la artista invitada Alicia Davis este sábado 12 de septiembre a las 22 en la sede del espacio cultural, ubicada en Andrés Pazos 179 de Paraná.

Durante la jornada, la especialista en arte terapia, guiará a los concurrentes a través de consignas enfocadas en la libertad compositiva, el uso del color y la exploración de formas libres.

Para formar parte del encuentro, la organización dispuso que cada persona concurra con sus propios materiales de trabajo para pintar. No sé requiere ningún tipo de experiencia previa para participar.

El espacio ofrecerá su habitual servicio de gastronomía y una especial selección de vinos.

La actividad se realizará bajo la modalidad de entrada a la gorra.