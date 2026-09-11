Casa Grande invita a una feria temática con gastronomía, juegos de mesa y artesanos

Este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo una feria medieval y sobre la época feudal del continente asiático en el espacio cultural Casa Grande, ubicado en la calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná. La actividad se desarrollará desde las 14 hasta las 20:30, con el objetivo de ofrecer a la comunidad local una propuesta recreativa de ambientación histórica y de fantasía que reúna el trabajo de emprendedores, propuestas gastronómicas y certámenes artísticos.

El público encontrará en el recinto más de veinte stands temáticos e itinerantes pertenecientes a emprendedores de diversos rubros, un sector de showroom, una estación con servicio de tarotista y puestos gastronómicos con servicio de cantina y cafetería.

El evento también dispondrá de una zona de juegos de mesa que incluirá partidas de ajedrez supervisadas por una profesora de la casa, tableros de oca y ludo, naipes y mesas equipadas con hojas para dibujar y pintar.

Dentro de la programación, la organización llevará a cabo un Concurso de Arte Medieval que contempla el otorgamiento de reconocimientos a tres ganadores, con inscripciones previas que se recibieron hasta el 10 de septiembre para disciplinas de dibujo tradicional, arte digital y manualidades.

Además, se concretará un certamen de cosplay enfocado en la personificación de caracteres de la época, anime, cine, series, estética y maquillaje.

La entrada será libre y gratuita.