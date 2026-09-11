Continúa el ciclo de microseminarios Literaturas Escritas

La Biblioteca Provincial y la Editorial de Entre Ríos invitan a sumarse a los microseminarios de lectura crítica Literaturas Escritas en Entre Ríos. La propuesta es presencial y virtual, libre y gratuita, con inscripción previa. La convocatoria sigue abierta a próximas instancias o para un recorrido asincrónico.

El ciclo dio inicio el pasado sábado 8 de agosto e integra el Proyecto Institucional Bianual de la Biblioteca en vinculación con la Editorial de Entre Ríos, con continuidad hasta el mes de noviembre. Cuenta con la Declaración de Interés Educativo del CGE (con puntaje docente) y de Interés Institucional de la Uader.

Tras sintetizar en el primer módulo los supuestos históricos e institucionales de la tradición literaria provincial (Leer la provincia: archivo, gestos y silencios), el ciclo avanza en el Módulo II: Génesis discursiva: nación, provincia y nativismo.

Luego de abordar la narrativa nativista a través de obras de Martiniano Leguizamón, Jorge G. Borges y Carmen Segovia García, este tercer encuentro del ciclo (y segundo del Módulo II) plantea discurrir por otros sectores del mismo eje con figuras como Emilio Berisso y Roberto Beracochea.

La cita tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre a las 10:30.

Quienes deseen participar del ciclo o acceder a los contenidos grabados pueden inscribirse en este formulario.