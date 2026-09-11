De las luchas obreras y el trabajo de Bialet Massé: la película argentina premiada en el Festival de Venecia

El largometraje argentino “A veces me entra tristeza, otras rebelión” fue premiado con el máximo galardón de la sección Giornate degli Autori -Jornadas de los Autores-, en el Festival de Venecia. Una trama que aborda desde las luchas obreras hasta el estudio sobre el trabajo del escritor Juan Bialet Massé.

Bajo la dirección de la cineasta cordobesa María Aparicio, que con 34 años ya cuenta con una extensa trayectoria, el film lleva el nombre de una frase que se puede ubicar en la canción “Milonga del peón de campo” de Atahualpa Yupanqui.

La pieza, que sigue la vida de un historiador argentino que realiza su tesis doctoral sobre los textos de Bialet Massé en España y una joven que está de paso por Madrid, tuvo su premiere mundial en la Sala Perla.

La coproducción argentina-española es protagonizada por Eva Bianco y Roger Koza. Al respecto, Aparicio señaló: “Eva fue la protagonista de la película anterior que hicimos que se titula ‘Las cosas indefinidas’. No es sólo la misma actriz, sino también el mismo personaje, es como una continuación’”.

“El año pasado viví en Madrid durante algunos meses, por la subvención de una beca, se trató de una residencia en el Museo Santa Sofía. Un día me dijeron que podía rodar dentro del museo como residente de la institución y desde ese momento, no pude dejar de pensar en la idea del cine dentro del museo”, relató la autora al medio belga Cineuropa.

En línea, detalló que, en esa instancia, redactaba “el guión de otra película”, sin embargo, “para ese proyecto, no tenía mucho sentido filmar dentro del museo”, así que surgió esta película de forma “muy espontánea”, lo que la cinéfila consideró algo poco frecuente en el séptimo arte porque el pensamiento de la pantalla grande “es como jugar al ajedrez, porque hay que pensar por adelantado y prepararse para defender de diversos factores”.

Fuente: Noticias Argentinas.