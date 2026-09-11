La Casa de la Cultura abrió la convocatoria para la muestra "La pasión del arte"

La exposición se inaugurará el 7 de octubre en la Sala de Madera.

La Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura de Entre Ríos convoca a artistas plásticos y fotógrafos de toda la provincia a participar de la exhibición colectiva denominada "La pasión del arte", la cual quedará inaugurada el próximo miércoles 7 de octubre a las 19:30 en la Sala de Madera, ubicada en el segundo piso del edificio. La iniciativa mantendrá abiertas sus inscripciones hasta el domingo 27 de septiembre.

La iniciativa pretende conmemorar el Día del Artista Plástico y del Fotógrafo, fecha que se celebra cada 21 de septiembre, con una propuesta de integración para reunir la producción local mediante una propuesta colectiva de temática y técnica completamente libre.

Según las bases, cada participante podrá presentar una única pieza, ya sea en formato bidimensional o tridimensional. Para las obras destinadas a colgar, se estableció una medida máxima de 40x40 centímetros, debiendo entregarse enmarcadas o con paspartú y equipadas con su correspondiente sistema de colgado, además de incluir al dorso el nombre, apellido y teléfono de contacto del autor.

En el caso de los trabajos tridimensionales, la altura límite permitida será de 40 centímetros y tendrán que acompañarse con sus respectivas bases para garantizar estabilidad durante la exhibición, portando también la identificación de su creador en el sector inferior de la pieza.

El proceso de inscripción se realiza enviando un correo electrónico a la casilla arte.aaccer@gmail.com con un archivo adjunto en formato PDF que contenga la foto de la obra, sus especificaciones técnicas, las medidas precisas aclarando la modalidad de enmarcado o soporte, los datos personales del artista y el comprobante de pago de una cuota de $15.000 a cubrir los costos de gráfica y el brindis de apertura, suma que debe transferirse al alias pan.aguja.cinta

La Sala de Madera cuenta con un cupo estimado de 80 obras bidimensionales que se ubicarán en doble hilera por estricto orden de anotación, mientras que la recepción física de los trabajos se llevará a cabo en la Casa de la Cultura los días lunes 5 y martes 6 de octubre de 17 a 20.

El retiro de las piezas está programado para el lunes 26 de octubre en esa misma franja horaria, advirtiendo las autoridades que la organización no asumirá responsabilidad por eventuales daños o pérdidas de aquellas obras que no sean retiradas en el plazo establecido.

Bases y condiciones completas en este enlace.